А пять лет назад фукали над общажками варшавского, сейчас наверное жаба давит, что не взяли этаж общажек)[/quote]
Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:08
А пять лет назад фукали над общажками варшавского, сейчас наверное жаба давит, что не взяли этаж общажек)[/quote]
Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:13
Это все равно, что сказать "Лэнд Крузер до кенгурятника и внедорожником то нельзя считать". Ох уж эти бетоно-новации и бетоно-мода Максим, ты пал жертвой собственных маркетолухов
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