Додано: Суб 13 лис, 2021 20:33

Прохожий написав: zРадио

где графики и диаграммы?

китайский рынок недвиги(Пекин) VS КРЖН с 2014го?

очень наглядная демонстрация прямой зависимости может быть) где графики и диаграммы?китайский рынок недвиги(Пекин) VS КРЖН с 2014го?очень наглядная демонстрация прямой зависимости может быть)

Ты, похоже, инфантильно, но искренне веришь, что у тебя на этот график будет остроумный ответ, или гляди чего интереснее - зРадио разоблачит сам себя?Узбагойся. Все, что ты можешь сказать, я итак знаю. Не влияют на КРЖН успехи китайской экономики в силу наличия локальных проблем. А неуспехи - суммируются, а то и перемножаются. Доказательств была масса. Я уже разбирал, почему американский РЖН сегодня40% от пиков 2007-2008 гг, а КРЖН -45%...PS: когда мы хотя бы 10 лет подряд будем экономически расти на 7%+ в год, тогда и поговорим о сравнении с Пекином...