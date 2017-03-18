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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8868886988708871

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:08

  remark написав:[quote="5333882:airmax78"
Нормальный рост. За один день просто нагнал рынок.


А пять лет назад фукали над общажками варшавского, сейчас наверное жаба давит, что не взяли этаж общажек)[/quote]
Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:13

  airmax78 написав:Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.


Это все равно, что сказать "Лэнд Крузер до кенгурятника и внедорожником то нельзя считать". Ох уж эти бетоно-новации и бетоно-мода :oops: Максим, ты пал жертвой собственных маркетолухов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:25

zРадио
где графики и диаграммы?
китайский рынок недвиги(Пекин) VS КРЖН с 2014го?
очень наглядная демонстрация прямой зависимости может быть)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:33

  Прохожий написав:zРадио
где графики и диаграммы?
китайский рынок недвиги(Пекин) VS КРЖН с 2014го?
очень наглядная демонстрация прямой зависимости может быть)


Ты, похоже, инфантильно, но искренне веришь, что у тебя на этот график будет остроумный ответ, или гляди чего интереснее - зРадио разоблачит сам себя? :mrgreen:

Узбагойся. Все, что ты можешь сказать, я итак знаю. Не влияют на КРЖН успехи китайской экономики в силу наличия локальных проблем. А неуспехи - суммируются, а то и перемножаются. Доказательств была масса. Я уже разбирал, почему американский РЖН сегодня плюс 40% от пиков 2007-2008 гг, а КРЖН - минус 45%...

PS: когда мы хотя бы 10 лет подряд будем экономически расти на 7%+ в год, тогда и поговорим о сравнении с Пекином...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я уже разбирал, почему американский РЖН сегодня плюс 40% от пиков 2007-2008 гг, а КРЖН - минус 45%...

война с империей?
отсутствие живой ипотеки?

а в омерике очередной пузырь?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:56

  beee написав:не знаю за сколько будем строить. я блин 2 дома за свои бабки достраивал. форма договора - твёрдая цена. кинули с пиломатериалами, с газоблоком - везли 2 месяца, кароч попандос. 500-600 долларов м2 - стены, крыша, фундамент точно будет.


Я приблизительно на такие такие цифры и подумал. Теперь считаем: коробка с крышей это 30-35% от всей сметы, т.е. 100 метровый дом с отделкой, мебелью и техникой потянет 130-160 куе (без стоимости участка). Сдать такой за 1000+ круглый год ИМХО сомнительно, ну разве очень хорошее место, но в таком случае цена земли может быть 50-100% от стоимости такого дома. Рентабельность мероприятия в сегодняшних условиях к сожалению не фонтан.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:12

  drevlyanin написав:
  beee написав:не знаю за сколько будем строить. я блин 2 дома за свои бабки достраивал. форма договора - твёрдая цена. кинули с пиломатериалами, с газоблоком - везли 2 месяца, кароч попандос. 500-600 долларов м2 - стены, крыша, фундамент точно будет.


Я приблизительно на такие такие цифры и подумал. Теперь считаем: коробка с крышей это 30-35% от всей сметы, т.е. 100 метровый дом с отделкой, мебелью и техникой потянет 130-160 куе (без стоимости участка). Сдать такой за 1000+ круглый год ИМХО сомнительно, ну разве очень хорошее место, но в таком случае цена земли может быть 50-100% от стоимости такого дома. Рентабельность мероприятия в сегодняшних условиях к сожалению не фонтан.

Тоді краще будувати такі будинки(чи котеджі) на продаж :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:14

  Frant написав:
  Investor_K написав:А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии

Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!

П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року. :| За винятком пари козирних новобудів в центрі.


Меня беспокоит не уровень цен, а "ажЫатаж" и динамика роста.
Похмелье будет тяжким.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:22

  rjkz написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии

Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!

П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року. :| За винятком пари козирних новобудів в центрі.


Меня беспокоит не уровень цен, а "ажЫатаж" и динамика роста.
Похмелье будет тяжким.

Полностью разделяю эту точку зрения
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 21:23

  kokon написав:
  alter написав:
zРадио написав:Китай таки нырнет в свой ипотечный кризис. Объем выдачи кредитов на жилье стремительно падает, а The Economist насчитал >5 трлн долларов долгов у тамошних операторов и застройщиков


Как это может отобразиться на нас?


Только если спровоцирует глобальный кризис - с падением цен на металл и комоды.
С последующим бегством спекулянтов из ОВГЗ и обвалом гривны.
Если глобального шухера не будет - то никак.


А на китайских стройках, я так понимаю, обходятся без металла.
Китайцев много, производство кизяков на максимальном уровне.
rjkz
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