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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:08
remark написав:
[quote="5333882:airmax78"
Нормальный рост. За один день просто нагнал рынок.
А пять лет назад фукали над общажками варшавского, сейчас наверное жаба давит, что не взяли этаж общажек)[/quote]
Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:13
airmax78 написав:
Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.
Это все равно, что сказать "Лэнд Крузер до кенгурятника и внедорожником то нельзя считать". Ох уж эти бетоно-новации и бетоно-мода
Максим, ты пал жертвой собственных маркетолухов
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:25
zРадио
где графики и диаграммы?
китайский рынок недвиги(Пекин) VS КРЖН с 2014го?
очень наглядная демонстрация прямой зависимости может быть)
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:33
Прохожий написав:zРадио
где графики и диаграммы?
китайский рынок недвиги(Пекин) VS КРЖН с 2014го?
очень наглядная демонстрация прямой зависимости может быть)
Ты, похоже, инфантильно, но искренне веришь, что у тебя на этот график будет остроумный ответ, или гляди чего интереснее - зРадио разоблачит сам себя?
Узбагойся. Все, что ты можешь сказать, я итак знаю. Не влияют на КРЖН успехи китайской экономики в силу наличия локальных проблем. А неуспехи - суммируются, а то и перемножаются. Доказательств была масса. Я уже разбирал, почему американский РЖН сегодня плюс
40% от пиков 2007-2008 гг, а КРЖН - минус
45%...
PS: когда мы хотя бы 10 лет подряд будем экономически расти на 7%+ в год, тогда и поговорим о сравнении с Пекином...
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:48
zРадио написав:Я уже разбирал, почему
американский РЖН сегодня плюс 40% от пиков 2007-2008 гг, а КРЖН - минус 45%...
война с империей?
отсутствие живой ипотеки?
а в омерике очередной пузырь?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:56
beee написав:
не знаю за сколько будем строить. я блин 2 дома за свои бабки достраивал. форма договора - твёрдая цена. кинули с пиломатериалами, с газоблоком - везли 2 месяца, кароч попандос. 500-600 долларов м2 - стены, крыша, фундамент точно будет.
Я приблизительно на такие такие цифры и подумал. Теперь считаем: коробка с крышей это 30-35% от всей сметы, т.е. 100 метровый дом с отделкой, мебелью и техникой потянет 130-160 куе (без стоимости участка). Сдать такой за 1000+ круглый год ИМХО сомнительно, ну разве очень хорошее место, но в таком случае цена земли может быть 50-100% от стоимости такого дома. Рентабельность мероприятия в сегодняшних условиях к сожалению не фонтан.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:14
Frant написав: Investor_K написав:
А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии
Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!
П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року.
За винятком пари козирних новобудів в центрі.
Меня беспокоит не уровень цен, а "ажЫатаж" и динамика роста.
Похмелье будет тяжким.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:22
rjkz написав: Frant написав: Investor_K написав:
А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии
Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!
П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року.
За винятком пари козирних новобудів в центрі.
Меня беспокоит не уровень цен, а "ажЫатаж" и динамика роста.
Похмелье будет тяжким.
Полностью разделяю эту точку зрения
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Додано: Суб 13 лис, 2021 21:23
kokon написав: alter написав:
zРадио написав:Китай таки нырнет в свой ипотечный кризис. Объем выдачи кредитов на жилье стремительно падает, а The Economist насчитал >5 трлн долларов долгов у тамошних операторов и застройщиков
Как это может отобразиться на нас?
Только если спровоцирует глобальный кризис - с падением цен на металл и комоды.
С последующим бегством спекулянтов из ОВГЗ и обвалом гривны.
Если глобального шухера не будет - то никак.
А на китайских стройках, я так понимаю, обходятся без металла.
Китайцев много, производство кизяков на максимальном уровне.
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