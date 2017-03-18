А пять лет назад фукали над общажками варшавского, сейчас наверное жаба давит, что не взяли этаж общажек)[/quote]
Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:08
А пять лет назад фукали над общажками варшавского, сейчас наверное жаба давит, что не взяли этаж общажек)[/quote]
Не, то что они в начале продавали - то шлачок был. Даже корзин для кондеров не было. Варшавский + уже можно было покупать.
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:13
Это все равно, что сказать "Лэнд Крузер до кенгурятника и внедорожником то нельзя считать". Ох уж эти бетоно-новации и бетоно-мода Максим, ты пал жертвой собственных маркетолухов
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:25
zРадио
где графики и диаграммы?
китайский рынок недвиги(Пекин) VS КРЖН с 2014го?
очень наглядная демонстрация прямой зависимости может быть)
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:33
Ты, похоже, инфантильно, но искренне веришь, что у тебя на этот график будет остроумный ответ, или гляди чего интереснее - зРадио разоблачит сам себя?
Узбагойся. Все, что ты можешь сказать, я итак знаю. Не влияют на КРЖН успехи китайской экономики в силу наличия локальных проблем. А неуспехи - суммируются, а то и перемножаются. Доказательств была масса. Я уже разбирал, почему американский РЖН сегодня плюс 40% от пиков 2007-2008 гг, а КРЖН - минус 45%...
PS: когда мы хотя бы 10 лет подряд будем экономически расти на 7%+ в год, тогда и поговорим о сравнении с Пекином...
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 13 лис, 2021 20:56
Я приблизительно на такие такие цифры и подумал. Теперь считаем: коробка с крышей это 30-35% от всей сметы, т.е. 100 метровый дом с отделкой, мебелью и техникой потянет 130-160 куе (без стоимости участка). Сдать такой за 1000+ круглый год ИМХО сомнительно, ну разве очень хорошее место, но в таком случае цена земли может быть 50-100% от стоимости такого дома. Рентабельность мероприятия в сегодняшних условиях к сожалению не фонтан.
Додано: Суб 13 лис, 2021 21:12
Тоді краще будувати такі будинки(чи котеджі) на продаж
Додано: Суб 13 лис, 2021 21:14
Меня беспокоит не уровень цен, а "ажЫатаж" и динамика роста.
Похмелье будет тяжким.
Додано: Суб 13 лис, 2021 21:22
Полностью разделяю эту точку зрения
Додано: Суб 13 лис, 2021 21:23
А на китайских стройках, я так понимаю, обходятся без металла.
Китайцев много, производство кизяков на максимальном уровне.
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