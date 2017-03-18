180куе за 75м с незаконченным ремонтом
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Додано: Суб 13 лис, 2021 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хроники парапланирования:
180куе за 75м с незаконченным ремонтом
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:48
Це квартира? Чи склеп-мавзолей???
Дізайнера - на мило!
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:02
Нужно ставить 10 000 000 долларов.
Дизайн и цена должны быть из одной категории.
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