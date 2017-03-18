180куе за 75м с незаконченным ремонтом
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хроники парапланирования:
180куе за 75м с незаконченным ремонтом
Додано: Суб 13 лис, 2021 22:48
Це квартира? Чи склеп-мавзолей???
Дізайнера - на мило!
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:02
Нужно ставить 10 000 000 долларов.
Дизайн и цена должны быть из одной категории.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:42
мде, спорю, там владелец неимоверно горд за своё творение
что с подоконниками ?
Faceless, а какая корреляция между между годом постройки дома и ценой по вашему мнению (в наблюдаемом вами сегменте вторички) ?
Востаннє редагувалось baraka в Нед 14 лис, 2021 00:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:46
Или хроники жадности, порождающей, как известно, бедность. Сержик регулярно кидает сюда объявления годами якобы дорожающих, но не продающихся квартир. С этой будет так же, пока не случится обвал цен, и хозяин в аленьей панике не сольет ее на дне
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:51
Да уж. Дурэнь думкою багатие. Продавец наверное мыслит как герой одной песенки:
"А вдруг найдется добрый дружок-кто от дождя и ветра, на глубине 2 метра, 100 лет назад заныкал мешок".
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