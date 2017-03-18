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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8869887088718872

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:48

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Це квартира? Чи склеп-мавзолей???
Дізайнера - на мило!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:02

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Нужно ставить 10 000 000 долларов.
Дизайн и цена должны быть из одной категории.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:42

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом


мде, спорю, там владелец неимоверно горд за своё творение

https://ua.m2bomber.com/storage/obj/829 ... 1636831484

что с подоконниками ?

Faceless, а какая корреляция между между годом постройки дома и ценой по вашему мнению (в наблюдаемом вами сегменте вторички) ?
Востаннє редагувалось baraka в Нед 14 лис, 2021 00:14, всього редагувалось 2 разів.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:46

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом


Или хроники жадности, порождающей, как известно, бедность. Сержик регулярно кидает сюда объявления годами якобы дорожающих, но не продающихся квартир. С этой будет так же, пока не случится обвал цен, и хозяин в аленьей панике не сольет ее на дне
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:51

  UA написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Нужно ставить 10 000 000 долларов.
Дизайн и цена должны быть из одной категории.


Да уж. Дурэнь думкою багатие. Продавец наверное мыслит как герой одной песенки:
"А вдруг найдется добрый дружок-кто от дождя и ветра, на глубине 2 метра, 100 лет назад заныкал мешок".
drevlyanin
 
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