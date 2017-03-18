Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Или хроники жадности, порождающей, как известно, бедность. Сержик регулярно кидает сюда объявления годами якобы дорожающих, но не продающихся квартир. С этой будет так же, пока не случится обвал цен, и хозяин в аленьей панике не сольет ее на дне
да неужели??? а как Китай нас тянул вверх КРЖН в 2014-15-16-17-18х по ценам не подскажете? мож графики китайские на киевские наложите за эти годы? очень познавательно было бы посмотреть) слаБо, панда? ну так, для разнообразия, чтобы как обычно не быть 3,14_Здаболом на ветке
Не переживайте, 3,143дца на всех хватит, есиЧё (ТМ Биг). Это только праздник жизни не только лишь для всех.
airmax78 написав:Как пузырь без кредитных денег может вырасти?
Актив (если это актив ) в который вкладывается СЛИШКОМ много не очень опытных людей, которые в какой-то момент или закончатся или толпой захотят выйти. Что произойдет? Простой пример. Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют. Через пару месяцев начнется если поднятие ставок, то найдется немало желающих выйти из овноблока под аренду. И тут выяснится, что на всех желающих может не хватить буратин с 5-ю золотыми. И новые рогатые животные в ОП не будут стоять с 4-х утра в камзолах 17 века ибо на репетицию в театр надеются успеть. И будет опять Киев в недостроях концептуального овноблока. Который нах никому не выпал. Как такой сценарий? Реален? Или буитокадаражать?
Сценарий реален. Но по нему вместе с попадаловом инвесторов .... будет дорожать готовое. Чтобы надуть пузырь - нужно плечо. Его нет. Люди заносят в ОП и перекупам свои кровные. Вот как легко доставшиеся кредитные понесут - тогда можно начинать волноваться.
Максим, я понимаю, ремонт на финише и теперь готовое будет дорожать до самого момента продажи прэлесци. Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке. и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась. Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен. Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете.