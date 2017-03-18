rjkz написав:

airmax78 написав: Как пузырь без кредитных денег может вырасти? Как пузырь без кредитных денег может вырасти?

Актив (если это актив) в который вкладывается СЛИШКОМ много не очень опытных людей, которые в какой-то момент или закончатся или толпой захотят выйти.Что произойдет?Простой пример.Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.Через пару месяцев начнется если поднятие ставок, то найдется немало желающих выйти из овноблока под аренду.И тут выяснится, что на всех желающих может не хватить буратин с 5-ю золотыми.И новые рогатые животные в ОП не будут стоять с 4-х утра в камзолах 17 века ибо на репетицию в театр надеются успеть.И будет опять Киев в недостроях концептуального овноблока.Который нах никому не выпал.Как такой сценарий? Реален? Или буитокадаражать?