RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8870887188728873>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30385
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 7312 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 22:48

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Це квартира? Чи склеп-мавзолей???
Дізайнера - на мило!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22427
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:02

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Нужно ставить 10 000 000 долларов.
Дизайн и цена должны быть из одной категории.
UA
 
Повідомлень: 6141
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:42

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом


мде, спорю, там владелец неимоверно горд за своё творение

https://ua.m2bomber.com/storage/obj/829 ... 1636831484

что с подоконниками ?

Faceless, а какая корреляция между между годом постройки дома и ценой по вашему мнению (в наблюдаемом вами сегменте вторички) ?
Востаннє редагувалось baraka в Нед 14 лис, 2021 00:14, всього редагувалось 2 разів.
baraka
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 09.10.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:46

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом


Или хроники жадности, порождающей, как известно, бедность. Сержик регулярно кидает сюда объявления годами якобы дорожающих, но не продающихся квартир. С этой будет так же, пока не случится обвал цен, и хозяин в аленьей панике не сольет ее на дне
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11629
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2728 раз.
Подякували: 6001 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:51

  UA написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Нужно ставить 10 000 000 долларов.
Дизайн и цена должны быть из одной категории.


Да уж. Дурэнь думкою багатие. Продавец наверное мыслит как герой одной песенки:
"А вдруг найдется добрый дружок-кто от дождя и ветра, на глубине 2 метра, 100 лет назад заныкал мешок".
drevlyanin
 
Повідомлень: 637
З нами з: 01.04.20
Подякував: 317 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 02:46

  Прохожий написав:
  Investor_K написав:
  alter написав:Как это может отобразиться на нас?

И нас потянет вниз

да неужели???
а как Китай нас тянул вверх КРЖН в 2014-15-16-17-18х по ценам не подскажете?
мож графики китайские на киевские наложите за эти годы?
очень познавательно было бы посмотреть)
слаБо, панда?
ну так, для разнообразия, чтобы как обычно не быть 3,14_Здаболом на ветке :twisted:


Не переживайте, 3,143дца на всех хватит, есиЧё (ТМ Биг).
Это только праздник жизни не только лишь для всех.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12369
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 02:58

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Как пузырь без кредитных денег может вырасти?


Актив (если это актив :lol: ) в который вкладывается СЛИШКОМ много не очень опытных людей, которые в какой-то момент или закончатся или толпой захотят выйти.
Что произойдет?
Простой пример.
Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.
Через пару месяцев начнется если поднятие ставок, то найдется немало желающих выйти из овноблока под аренду.
И тут выяснится, что на всех желающих может не хватить буратин с 5-ю золотыми.
И новые рогатые животные в ОП не будут стоять с 4-х утра в камзолах 17 века ибо на репетицию в театр надеются успеть.
И будет опять Киев в недостроях концептуального овноблока.
Который нах никому не выпал.
Как такой сценарий? Реален? Или буитокадаражать?

Сценарий реален. Но по нему вместе с попадаловом инвесторов .... будет дорожать готовое. Чтобы надуть пузырь - нужно плечо. Его нет. Люди заносят в ОП и перекупам свои кровные. Вот как легко доставшиеся кредитные понесут - тогда можно начинать волноваться.


Максим, я понимаю, ремонт на финише и теперь готовое будет дорожать до самого момента продажи прэлесци. :mrgreen:
Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке.
и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась.
Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен.
Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12369
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 03:00

  airmax78 написав:Зрадио, пал последний препоследний оплот стабильности: Варшавский. Порешали все с землёй и ценники за день добавили 30-40%.


Ну все, бегу скупать стояк Патриотик и Эврик.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12369
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:04

  rjkz написав:Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке.
и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась.
Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен.
Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете.

В экономике вагоны лишних денег, ставки по депо вряд ли вырастут в ближайшие годы, львиная доля денег лежит на счетах до востребования (читай бесплатно), зачем банкам платить за то что им и так несут? Причина дорожая - дешёвые деньги, которые некуда пристроить. Дорожают все мало мальски ликвидные активы. Все это закончится чем то нехорошим. Падение шкафа начнётся с овгз, именно это самый объективный индикатор долговых настроений на моменте. Худшая инвестиция влезть в котлован.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9030
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8870887188728873>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2163, 2164, 2165
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21641 3994844
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 21:28
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
710 360651
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50956
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.