Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.
Спорное утверждение. Было бы интересно посчитать. Котлованы это отдельная тема, там есть элемент казино. Интересно было бы взять как пример тот же Варшавский+ по переуступки перед сдачей, посчитать эконом ремонт и рентабельность аренды. Не думаю, что там будет меньше среднерыночных 6-7%.