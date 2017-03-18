Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.
Спорное утверждение. Было бы интересно посчитать. Котлованы это отдельная тема, там есть элемент казино. Интересно было бы взять как пример тот же Варшавский+ по переуступки перед сдачей, посчитать эконом ремонт и рентабельность аренды. Не думаю, что там будет меньше среднерыночных 6-7%.
два интересных совпадения, идущих подряд, заметил по наблюдаемому мной сегменту в Киеве
№1 - человек сдаёт квартиру, но думал также и о продаже
№2 - человек не смог сдать (хотелка тупо в 2 раза выше рынка), и решил продавать. Цену продажи, учитывая будущий торг, выставил адекватной остальным хотелкам в его сегменте. При этом, цена хотелки продажи равна 100 аренд по которым он не смог сдать. Другими словами в формуле
Продавцы первые отслеживают. Увидел я новость, позвонил, сказал "беру, завтра сделка", продавец полез в интернет и тоже увидел новость, или прочитал в чате комплекса/дома, перезвонил, сказал "подождите, ситуация изменилась". Чтобы на этом нажиться нужно входить в узкий круг инсайдеров.
Сомнение вызывает дисконт 30-40. Проблемы с Варшавским+ выглядели вполне решаемыми чтобы так снижать цены. Суды были на стороне застройщика. Перекрыли бы инвесторы Крещатик, пожгли шины перед ФГВФЛ в крайнем случае. Если бы инвесторы Аркады так сделали в начале рейдерской атаки со стороны Кличка, думаю, что Аркада и дальше бы строила.
baraka написав:два интересных совпадения, идущих подряд, заметил по наблюдаемому мной сегменту в Киеве
№1 - человек сдаёт квартиру, но думал также и о продаже
№2 - человек не смог сдать (хотелка тупо в 2 раза выше рынка), и решил продавать. Цену продажи, учитывая будущий торг, выставил адекватной остальным хотелкам в его сегменте. При этом, цена хотелки продажи равна 100 аренд по которым он не смог сдать. Другими словами в формуле
цена продажи = 100 * цена аренды
цена продажи слишком высока.
звоночек ?
Ничего не понял. Человек выставил цену продажи по рынку, а цену аренды в два раза выше. У меня получается 200 аренд, судя по этому странному случаю. В реальности 150. Что не так? Какое соотношение в Лондоне/НЮ/Мюнхене?