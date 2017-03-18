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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8871887288738874>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 09:10

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Ну и кто будет ЦА такой квартирки за 180 куе?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.

Спорное утверждение. Было бы интересно посчитать. Котлованы это отдельная тема, там есть элемент казино. Интересно было бы взять как пример тот же Варшавский+ по переуступки перед сдачей, посчитать эконом ремонт и рентабельность аренды. Не думаю, что там будет меньше среднерыночных 6-7%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:06

  airmax78 написав:Зрадио, пал последний препоследний оплот стабильности: Варшавский. Порешали все с землёй и ценники за день добавили 30-40%.

Подниму вопрос - Почему нужно (выгодно) постоянно отслеживать ситуацию в строительной сфере?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
30-40% в день перекрывает гиперинфляцию доллара?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:53

  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом


По-моему, среди инвесторов новостроев-человейников слишком много неадекватов.
За такое бабло можно купить в гораздой лучшей локации Левобережки или даже Печерска
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:57

два интересных совпадения, идущих подряд, заметил по наблюдаемому мной сегменту в Киеве

№1 - человек сдаёт квартиру, но думал также и о продаже

№2 - человек не смог сдать (хотелка тупо в 2 раза выше рынка), и решил продавать. Цену продажи, учитывая будущий торг, выставил адекватной остальным хотелкам в его сегменте. При этом, цена хотелки продажи равна 100 аренд по которым он не смог сдать. Другими словами в формуле

цена продажи = 100 * цена аренды

цена продажи слишком высока.

звоночек ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:05

  UA написав:
  airmax78 написав:Зрадио, пал последний препоследний оплот стабильности: Варшавский. Порешали все с землёй и ценники за день добавили 30-40%.

Подниму вопрос - Почему нужно (выгодно) постоянно отслеживать ситуацию в строительной сфере?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
30-40% в день перекрывает гиперинфляцию доллара?

Продавцы первые отслеживают. Увидел я новость, позвонил, сказал "беру, завтра сделка", продавец полез в интернет и тоже увидел новость, или прочитал в чате комплекса/дома, перезвонил, сказал "подождите, ситуация изменилась".
Чтобы на этом нажиться нужно входить в узкий круг инсайдеров.

Сомнение вызывает дисконт 30-40. Проблемы с Варшавским+ выглядели вполне решаемыми чтобы так снижать цены. Суды были на стороне застройщика. Перекрыли бы инвесторы Крещатик, пожгли шины перед ФГВФЛ в крайнем случае. Если бы инвесторы Аркады так сделали в начале рейдерской атаки со стороны Кличка, думаю, что Аркада и дальше бы строила.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:08

  baraka написав:два интересных совпадения, идущих подряд, заметил по наблюдаемому мной сегменту в Киеве

№1 - человек сдаёт квартиру, но думал также и о продаже

№2 - человек не смог сдать (хотелка тупо в 2 раза выше рынка), и решил продавать. Цену продажи, учитывая будущий торг, выставил адекватной остальным хотелкам в его сегменте. При этом, цена хотелки продажи равна 100 аренд по которым он не смог сдать. Другими словами в формуле

цена продажи = 100 * цена аренды

цена продажи слишком высока.

звоночек ?

Ничего не понял. Человек выставил цену продажи по рынку, а цену аренды в два раза выше. У меня получается 200 аренд, судя по этому странному случаю. В реальности 150. Что не так? Какое соотношение в Лондоне/НЮ/Мюнхене?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:17

  Vlad442 написав: Человек выставил цену продажи по рынку, а цену аренды в два раза выше. У меня получается 200 аренд, судя по этому странному случаю. В реальности 150. Что не так? Какое соотношение в Лондоне/НЮ/Мюнхене?


да, по выделенному верно.

получается, что на данный момент в наблюдаемом мной сегменте это соотношение сейчас около 200.

ЕМНИП, 100 - это мейджик намбер для Киева

я к тому, что у меня подряд 2 случая когда аренда "переключилась" или "готова переключиться" на продажу.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:57

baraka
А поконкретнее пример можете описать - квартира такая то пытались сдать за ХХХгрн, ноль на массу, выставили на продажу за ХХХуе, в результате и там ноль на массу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:19

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Сценарий реален. Но по нему вместе с попадаловом инвесторов .... будет дорожать готовое. Чтобы надуть пузырь - нужно плечо. Его нет. Люди заносят в ОП и перекупам свои кровные. Вот как легко доставшиеся кредитные понесут - тогда можно начинать волноваться.


Максим, я понимаю, ремонт на финише и теперь готовое будет дорожать до самого момента продажи прэлесци. :mrgreen:
Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке.
и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась.
Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен.
Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете.

В 2008м как раз и было классическое надувание и схлопывание пузыря на кредитных деньгах. Где они сейчас? Опять же курс держат от укрепления. Если путен не нападет - не вижу на чем все-таки может состояться спрогнозированное обрушение рынка.
airmax78
 
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