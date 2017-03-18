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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:20
BIGor написав:
Ну и кто будет ЦА такой квартирки за 180 куе?
Это, конечно, загадка. Даже за 100куе - непонятно для меня. Ремонт там на выкинштейн.
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airmax78
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Додано: Нед 14 лис, 2021 14:24
airmax78
Эйр ну когда что то на Левом в промке рядом с ЖД продают по цене Печёрска или даже Крещатика - то либо там вдвое за пару лет отрастёт, либо сферическая Галактика с КАНом попустятся сильно вниз.
В ж0пенях ЛБ квартиры по трёхе за метр в текущих условиях это нонсенс.
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барабашов
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