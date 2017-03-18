Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 Эйр ну когда что то на Левом в промке рядом с ЖД продают по цене Печёрска или даже Крещатика - то либо там вдвое за пару лет отрастёт, либо сферическая Галактика с КАНом попустятся сильно вниз. В ж0пенях ЛБ квартиры по трёхе за метр в текущих условиях это нонсенс.
А давайте я на своєму прикладі спробую "зрозуміти незрозуміле"? ✓Куплений смарт на котловані за 16К ✓Після здачі(нехай заокруглимо до 2р.) - зроблений ремонт за 6К ✓ Тепер рахуємо 16+6=22 і ще + 3К(це гроші в часі - тобто, якщо б я ті гроші тримав би, наприклад, в гривні на депо) - разом 25К ✓ Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡) - і далі кайфую! ✓Або, якщо рибка не клює, то виставляю на продаж за 40К і при продажу мацаю вже 30% річних! - а далі знову кайфую! ✓✓✓✓✓✓✓✓
Успіх написав:А давайте я на своєму прикладі спробую "зрозуміти незрозуміле"? ✓Куплений смарт на котловані за 16К ✓Після здачі(нехай заокруглимо до 2р.) - зроблений ремонт за 6К ✓ Тепер рахуємо 16+6=22 і ще + 3К(це гроші в часі - тобто, якщо б я ті гроші тримав би, наприклад, в гривні на депо) - разом 25К ✓ Тепер виставляю смарт в оренду за 7К( а це ТВЕРДИХ 10% річних , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки) - і далі кайфую! ✓Або, якщо рибка не клює, то виставляю на продаж за 40К і при продажу мацаю вже 30% річних! - а далі знову кайфую! ✓✓✓✓✓✓✓✓
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Окупності за 9.5 в такому розкладі не вийде, бо за десять років або доведеться суттєво знижувати ставку оренди, або вкладатися в амортизацію. Та й загалом хто сказав, що ставки триматимуться високими у перенаселеному районі і вже старіючому ЖК І ремонт за 6к, щоб здати як квартиру з ремонтом за 15-20к - теж фантазії.