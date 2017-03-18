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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8871887288738874

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:20

  BIGor написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

Ну и кто будет ЦА такой квартирки за 180 куе?

Это, конечно, загадка. Даже за 100куе - непонятно для меня. Ремонт там на выкинштейн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:24

airmax78
Эйр ну когда что то на Левом в промке рядом с ЖД продают по цене Печёрска или даже Крещатика - то либо там вдвое за пару лет отрастёт, либо сферическая Галактика с КАНом попустятся сильно вниз.
В ж0пенях ЛБ квартиры по трёхе за метр в текущих условиях это нонсенс.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 14:49

стало интересно изменение отношения цен продажа/аренда во времени, набросал на коленке

на графике оранжевым показано отношение хотелки продажи к хотелке аренды для сферической 2-комн квартиры площадью 60 кв.м. в вакууме в Киеве

зелёный - курс бакса

Зображення
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:01

Сценарій УСПІХУ!©®™

А давайте я на своєму прикладі спробую "зрозуміти незрозуміле"? :D
✓Куплений смарт на котловані за 16К
✓Після здачі(нехай заокруглимо до 2р.) - зроблений ремонт за 6К
✓ Тепер рахуємо 16+6=22 і ще + 3К(це гроші в часі - тобто, якщо б я ті гроші тримав би, наприклад, в гривні на депо) :) - разом 25К
✓ Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡) - і далі кайфую! :D
✓Або, якщо рибка не клює, то виставляю на продаж за 40К і при продажу мацаю вже 30% річних! - а далі знову кайфую! :D
✓✓✓✓✓✓✓✓

⚡ДумайТЕ!
⚡ДійТЕ!
⚡БагатійТЕ!©®™👍😀😁
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 14 лис, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Успіх написав:А давайте я на своєму прикладі спробую "зрозуміти незрозуміле"? :D
✓Куплений смарт на котловані за 16К
✓Після здачі(нехай заокруглимо до 2р.) - зроблений ремонт за 6К
✓ Тепер рахуємо 16+6=22 і ще + 3К(це гроші в часі - тобто, якщо б я ті гроші тримав би, наприклад, в гривні на депо) :) - разом 25К
✓ Тепер виставляю смарт в оренду за 7К( а це ТВЕРДИХ 10% річних , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки) - і далі кайфую! :D
✓Або, якщо рибка не клює, то виставляю на продаж за 40К і при продажу мацаю вже 30% річних! - а далі знову кайфую! :D
✓✓✓✓✓✓✓✓

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!


Окупності за 9.5 в такому розкладі не вийде, бо за десять років або доведеться суттєво знижувати ставку оренди, або вкладатися в амортизацію. Та й загалом хто сказав, що ставки триматимуться високими у перенаселеному районі і вже старіючому ЖК
І ремонт за 6к, щоб здати як квартиру з ремонтом за 15-20к - теж фантазії.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:І ремонт за 6к, щоб здати як квартиру з ремонтом за 15-20к - теж фантазії

Яких 15-20к?
7Кгрн/міс!
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Окупності за 9.5 в такому розкладі не вийде, бо

Це - зрозуміло, але переважно саме так рахують окупність і коливання курсу - теж ніхто не враховує ;)
Бо, якщо брати до уваги всі фактори/чинники/кожну детальку - то ніколи НАПЕРЕД точно не порахуєте!
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