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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:51
sergikkc007 написав: airmax78 написав:
В 2008м как раз и было классическое надувание и схлопывание пузыря на кредитных деньгах. Где они сейчас? Опять же курс держат от укрепления. Если путен не нападет - не вижу на чем все-таки может состояться спрогнозированное обрушение рынка
.
а с какого перепугу мы спарапланировали от МХЗ до текущих заоблачных высот?
Обрушения мож. и не будет, но уровни МХЗ (в случае шухера в Китае и закручивания гаек в Америке)напрашиваются.
Сам в шоке от того, куда спарапланировали. Потому сижу уже не дергаюсь. Жду обещанной коррекции на 20-40%. Пусть уже и с сегодняшних уровней.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 14 лис, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:51
flyman написав:
шото не поняв, спочатку рябі стіни, а потім червоні, чи мені привиділося?
а де плінтуси прихованого монтажу?
вид з вікна супер!
З плінтусами +50кує одразу
Вид вогонь, нема чого й сказати.
Не об'єкт - квіточка
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:52
vitaliian написав: rjkz написав:
Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке.
и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась.
Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен.
Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете.
В экономике вагоны лишних денег, ставки по депо вряд ли вырастут в ближайшие годы, львиная доля денег лежит на счетах до востребования (читай бесплатно), зачем банкам платить за то что им и так несут? Причина дорожая - дешёвые деньги, которые некуда пристроить. Дорожают все мало мальски ликвидные активы. Все это закончится чем то нехорошим. Падение шкафа начнётся с овгз, именно это самый объективный индикатор долговых настроений на моменте. Худшая инвестиция влезть в котлован.
Все может случиться.
Я не очень разбираюсь в макроэкономике, но могу предположить, что, к примеру, какой-то жизненно важный стратегический ресурс начнет дико дорожать (например ...газ?) и начнет вытягивать на себя все эти "лишние" бабки. Тут интересный момент в том, что сам газ население напрямую не закупает. Закупают как раз большие компании, корпорации, зачастую государственные. Но и они в последствии переложат эту цену и на пересичного и на промпредприятия. И эти бабки уйдут из экономики. И недостаток средств станет чувствительным и ставки полезут вверх.
Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.
Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.
То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 17:54
flyman написав:
шото не поняв, спочатку рябі стіни, а потім червоні, чи мені привиділося?
а де плінтуси прихованого монтажу?
вид з вікна супер!
В пинтересте была комната с красными стенами, а в эпике - распродажа рябых обоев. Звезды сошлись.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:41
Успіх написав:
Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡
Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).
А еще если будете оформлять право собвственности (иначе как вы собрались сдавать?), то если не сдадите, потеряете лишних 6.5% при продаже на налогах.
Поэтому совет: определяейтесь лучше сразу: или аренда или переуступка.
Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ
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Sidus
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:49
Sidus написав:
Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ
В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:53
rjkz написав:
Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.
Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.
То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.
И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:57
Sidus написав:
Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).
Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится.
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