Додано: Нед 14 лис, 2021 17:52

vitaliian написав: rjkz написав: Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке.

и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась.

Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен.

Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете. Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке.и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась.Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен.Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете.

В экономике вагоны лишних денег, ставки по депо вряд ли вырастут в ближайшие годы, львиная доля денег лежит на счетах до востребования (читай бесплатно), зачем банкам платить за то что им и так несут? Причина дорожая - дешёвые деньги, которые некуда пристроить. Дорожают все мало мальски ликвидные активы. Все это закончится чем то нехорошим. Падение шкафа начнётся с овгз, именно это самый объективный индикатор долговых настроений на моменте. Худшая инвестиция влезть в котлован. В экономике вагоны лишних денег, ставки по депо вряд ли вырастут в ближайшие годы, львиная доля денег лежит на счетах до востребования (читай бесплатно), зачем банкам платить за то что им и так несут? Причина дорожая - дешёвые деньги, которые некуда пристроить. Дорожают все мало мальски ликвидные активы. Все это закончится чем то нехорошим. Падение шкафа начнётся с овгз, именно это самый объективный индикатор долговых настроений на моменте. Худшая инвестиция влезть в котлован.

Все может случиться.Я не очень разбираюсь в макроэкономике, но могу предположить, что, к примеру, какой-то жизненно важный стратегический ресурс начнет дико дорожать (например ...газ?) и начнет вытягивать на себя все эти "лишние" бабки. Тут интересный момент в том, что сам газ население напрямую не закупает. Закупают как раз большие компании, корпорации, зачастую государственные. Но и они в последствии переложат эту цену и на пересичного и на промпредприятия. И эти бабки уйдут из экономики. И недостаток средств станет чувствительным и ставки полезут вверх.Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.