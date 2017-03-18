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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8872887388748875

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:51

  sergikkc007 написав:
  airmax78 написав:В 2008м как раз и было классическое надувание и схлопывание пузыря на кредитных деньгах. Где они сейчас? Опять же курс держат от укрепления. Если путен не нападет - не вижу на чем все-таки может состояться спрогнозированное обрушение рынка.


а с какого перепугу мы спарапланировали от МХЗ до текущих заоблачных высот?
Обрушения мож. и не будет, но уровни МХЗ (в случае шухера в Китае и закручивания гаек в Америке)напрашиваются.

Сам в шоке от того, куда спарапланировали. Потому сижу уже не дергаюсь. Жду обещанной коррекции на 20-40%. Пусть уже и с сегодняшних уровней.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 14 лис, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

шото не поняв, спочатку рябі стіни, а потім червоні, чи мені привиділося?
а де плінтуси прихованого монтажу?
вид з вікна супер!


З плінтусами +50кує одразу
Вид вогонь, нема чого й сказати.
Не об'єкт - квіточка
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:52

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Но совсем не обязательно, что заморозка еотлованов поднимет цены на вторичке.
и в 2008 и в 2014 и стройки останавливались и вторичка валилась.
Я указал, что причиной падения спроса/цены может стать всего навсего поднятие ставок по депо. Всего-то навсего.Это не какой-то тотальный ппц. Хоть и он очень вероятен.
Не стройте из себя того, кем вы не являетесь. Вы все прекрасно понимаете.

В экономике вагоны лишних денег, ставки по депо вряд ли вырастут в ближайшие годы, львиная доля денег лежит на счетах до востребования (читай бесплатно), зачем банкам платить за то что им и так несут? Причина дорожая - дешёвые деньги, которые некуда пристроить. Дорожают все мало мальски ликвидные активы. Все это закончится чем то нехорошим. Падение шкафа начнётся с овгз, именно это самый объективный индикатор долговых настроений на моменте. Худшая инвестиция влезть в котлован.


Все может случиться.
Я не очень разбираюсь в макроэкономике, но могу предположить, что, к примеру, какой-то жизненно важный стратегический ресурс начнет дико дорожать (например ...газ?) и начнет вытягивать на себя все эти "лишние" бабки. Тут интересный момент в том, что сам газ население напрямую не закупает. Закупают как раз большие компании, корпорации, зачастую государственные. Но и они в последствии переложат эту цену и на пересичного и на промпредприятия. И эти бабки уйдут из экономики. И недостаток средств станет чувствительным и ставки полезут вверх.
Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.
Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.
То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 17:54

  flyman написав:
  Faceless написав:Хроники парапланирования:
https://ua.m2bomber.com/obj/829735870/v ... ahovska-56

180куе за 75м с незаконченным ремонтом

шото не поняв, спочатку рябі стіни, а потім червоні, чи мені привиділося?
а де плінтуси прихованого монтажу?
вид з вікна супер!

В пинтересте была комната с красными стенами, а в эпике - распродажа рябых обоев. Звезды сошлись.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡

Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).
А еще если будете оформлять право собвственности (иначе как вы собрались сдавать?), то если не сдадите, потеряете лишних 6.5% при продаже на налогах.
Поэтому совет: определяейтесь лучше сразу: или аренда или переуступка.

Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ :)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.
Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.
То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.

И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).

Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится.
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