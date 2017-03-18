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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8874887588768877>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:40

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

дефолтів вна Україні не було, навіть при анексії Криму і відділенні ЛНР та ДНР, імовірність що буде цього разу 0,00001%. Скоріше курс гривні полетить в космос, але то інша історія. Але тоді і нерухомість копатиме дно.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:40

  vitaliian написав:
  Успіх написав:п.с.
Щось ніхто не вловив, що я ще дещо НЕ врахував при цьому ☝️ підрахунку
шампанское и стриптизершу?

И потерянные 10-11 класс (вечерней) школы. Знания - это первое, что надо для грамотных капиталовложений. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 14 лис, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:42

  Успіх написав:
  Sidus написав:
  Успіх написав:Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡

Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).
А еще если будете оформлять право собвственности (иначе как вы собрались сдавать?), то если не сдадите, потеряете лишних 6.5% при продаже на налогах.
Поэтому совет: определяейтесь лучше сразу: или аренда или переуступка.

Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ :)

По ОВДП - то вже давно все розклали по полицях, що маючи гривні до ляма - це ніпрощо :roll:


п.с.
Щось ніхто не вловив, що я ще дещо НЕ врахував при цьому ☝️ підрахунку :wink:

Ану, чи побачите це? :wink:
(хоча, наче Влад натякає на це "дещо") :mrgreen:

Так продаєш кавалірку по переуступці і перевзуваєшся в ОВДП і без ремонтів та головняка з орендаторами маєш більше чим на оренді.
Ще й податків не тре платити і маєш "білі" доходи, під які потім легко візмеш іпотеку і пройдеш фінмоніторинг. Д - думай.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:и предполагается, что достроят

ВЖЕ добудували!
Залишилось лише комунікації завести 🛠️

Електрику вже заводять...
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:01

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:и предполагается, что достроят

ВЖЕ добудували!
Залишилось лише комунікації завести 🛠️

Електрику вже заводять...
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комунікації будуть заводити на весь комплекс,
набирайсь терпіння.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:20

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:40

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.
Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.
То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.

И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.


Все может быть, любой сценарий возможен.
Я уже писал, что не удивлюсь высадке инопланетян в обличьях Винни-Пуха и Пятачка.
Живем в непредсказуемое время.
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:42

  vitaliian написав:
  Успіх написав:п.с.
Щось ніхто не вловив, що я ще дещо НЕ врахував при цьому ☝️ підрахунку
шампанское и стриптизершу? Вы про них постоянно забываете.


"Шимпанскава! и мамзелей!"(с) ?
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:45

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:п.с.
Щось ніхто не вловив, що я ще дещо НЕ врахував при цьому ☝️ підрахунку
шампанское и стриптизершу?

И потерянные 10-11 класс (вечерней) школы. Знания - это первое, что надо для грамотных капиталовложений. :mrgreen:


У него их есть:
"Ютьюб 10 класс" (Издание дополненное, переработанное)
"Ютьюб 11 класс"
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:47

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:и предполагается, что достроят

ВЖЕ добудували!
Залишилось лише комунікації завести 🛠️

Електрику вже заводять...
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Тень от балконов посредине схожа на серп и молот.
Беги оттуда, Долярчик, все что с серпом и молотом, разваливается.
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