Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ
В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.
дефолтів вна Україні не було, навіть при анексії Криму і відділенні ЛНР та ДНР, імовірність що буде цього разу 0,00001%. Скоріше курс гривні полетить в космос, але то інша історія. Але тоді і нерухомість копатиме дно.
Успіх написав:Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡
Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы). А еще если будете оформлять право собвственности (иначе как вы собрались сдавать?), то если не сдадите, потеряете лишних 6.5% при продаже на налогах. Поэтому совет: определяейтесь лучше сразу: или аренда или переуступка.
Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ
По ОВДП - то вже давно все розклали по полицях, що маючи гривні до ляма - це ніпрощо
п.с. Щось ніхто не вловив, що я ще дещо НЕ врахував при цьому ☝️ підрахунку
Ану, чи побачите це? (хоча, наче Влад натякає на це "дещо")
Так продаєш кавалірку по переуступці і перевзуваєшся в ОВДП і без ремонтів та головняка з орендаторами маєш більше чим на оренді. Ще й податків не тре платити і маєш "білі" доходи, під які потім легко візмеш іпотеку і пройдеш фінмоніторинг. Д - думай.
rjkz написав:Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен. Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть. То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.
И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.
Все может быть, любой сценарий возможен. Я уже писал, что не удивлюсь высадке инопланетян в обличьях Винни-Пуха и Пятачка. Живем в непредсказуемое время.