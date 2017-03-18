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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 лис, 2021 20:51
rjkz написав:
Шимпанскава! и мамзелей
Лохушки пьют "шампанское", крутые дамы - "просеко"
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:00
vitaliian написав: Vlad442 написав: Sidus написав:
Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ
В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.
Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.
Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:11
Investor_K написав:
Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?
Думаю Укргаз, там 0 комісії на переводи по реквізитам із мобільного додатку. Є ще в Приваті, варіант простий (мабуть зручніше всього), але не думаю, що найвигідніший.
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Додано: Нед 14 лис, 2021 21:17
Hotab написав: vitaliian написав: Успіх написав:
п.с.
Щось ніхто не вловив, що я ще дещо НЕ врахував при цьому ☝️ підрахунку
шампанское и стриптизершу?
И потерянные 10-11 класс (вечерней) школы. Знания - это первое, что надо для грамотных капиталовложений.
Долярчики дивляться відосики з ютубу.
Вони вважають, що цього - досить.
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