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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8874887588768877

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Шимпанскава! и мамзелей

Лохушки пьют "шампанское", крутые дамы - "просеко"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:00

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.

Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:11

  Investor_K написав:Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?

Думаю Укргаз, там 0 комісії на переводи по реквізитам із мобільного додатку. Є ще в Приваті, варіант простий (мабуть зручніше всього), але не думаю, що найвигідніший.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:17

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:п.с.
Щось ніхто не вловив, що я ще дещо НЕ врахував при цьому ☝️ підрахунку
шампанское и стриптизершу?

И потерянные 10-11 класс (вечерней) школы. Знания - это первое, что надо для грамотных капиталовложений. :mrgreen:

Долярчики дивляться відосики з ютубу.
Вони вважають, що цього - досить.
Frant
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