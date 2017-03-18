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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8873887488758876

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:20

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:40

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.
Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.
То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.

И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.


Все может быть, любой сценарий возможен.
Я уже писал, что не удивлюсь высадке инопланетян в обличьях Винни-Пуха и Пятачка.
Живем в непредсказуемое время.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:47

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:и предполагается, что достроят

ВЖЕ добудували!
Залишилось лише комунікації завести 🛠️

Електрику вже заводять...
Зображення


Тень от балконов посредине схожа на серп и молот.
Беги оттуда, Долярчик, все что с серпом и молотом, разваливается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:00

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.

Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:11

  Investor_K написав:Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?

Думаю Укргаз, там 0 комісії на переводи по реквізитам із мобільного додатку. Є ще в Приваті, варіант простий (мабуть зручніше всього), але не думаю, що найвигідніший.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:ВЖЕ добудували!

А если бы не добудували? Вы берете цену входа, но откидываете риски и время ожидания.
Уже много раз писалось. Разделяйте выигрыш на котловане и рентабельность аренды. Достроили, значит заработали и забыли. Рентабельность аренды считайте так - текущая аренда на текущую стоимость, а не берете вчерашнюю цену и будущую аренду.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 07:44

  Успіх написав:Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡

А я живу в цоколі за 202К грн із ремонтом за 21К грн, і економлю на оренді близько 100уе. в місяць (це якщо брати кімнату), що є 0.012% в місяць чистими (або 14,5% річних), окупність 83 місяці, що трохи менше чим 7 років.
Для 1к квартири оренда в два рази дорожча, окупність в два рази ліпша).
Во!

Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).

П.С.
Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

флай, я одного не понимаю - к чему такие дикие капиталовложения, если можно было жить на свалке и питаться подножным кормом? Вложения нулевые, экономия бесконечная, успех зашкаливает
thirdeye
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:30

  thirdeye написав:флай, я одного не понимаю - к чему такие дикие капиталовложения, если можно было жить на свалке и питаться подножным кормом? Вложения нулевые, экономия бесконечная, успех зашкаливает

Клімат у нас не той.
Зимою - без житла можна замерзнути, насмерть. Або ноги відморозить.
Тому навіть бомжі на зиму шукають нерухомость.

Я не розумію, чому новітній Плюшкін - не бажає працювати? Хоча би вантажником в найближчому АТБ???
На одній економії коштів - багато не відкладеш. Треба ще заробляти

Мабуть, йому лінь.
_______
Наш Плюшкін - веде блог з економії.
Прикольно почитати))))
Рекомендую:

"Тема "економії" не розкрита.
Тру економія, це життя вна Україні за $77 в місяць."
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html
Frant
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