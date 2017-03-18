Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен. Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть. То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.
И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.
Все может быть, любой сценарий возможен. Я уже писал, что не удивлюсь высадке инопланетян в обличьях Винни-Пуха и Пятачка. Живем в непредсказуемое время.
А если бы не добудували? Вы берете цену входа, но откидываете риски и время ожидания. Уже много раз писалось. Разделяйте выигрыш на котловане и рентабельность аренды. Достроили, значит заработали и забыли. Рентабельность аренды считайте так - текущая аренда на текущую стоимость, а не берете вчерашнюю цену и будущую аренду.
Успіх написав:Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡
А я живу в цоколі за 202К грн із ремонтом за 21К грн, і економлю на оренді близько 100уе. в місяць (це якщо брати кімнату), що є 0.012% в місяць чистими (або 14,5% річних), окупність 83 місяці, що трохи менше чим 7 років. Для 1к квартири оренда в два рази дорожча, окупність в два рази ліпша). Во!
Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).
П.С. Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.