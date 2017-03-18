RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8874887588768877>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:20

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:40

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен.
Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть.
То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.

И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.


Все может быть, любой сценарий возможен.
Я уже писал, что не удивлюсь высадке инопланетян в обличьях Винни-Пуха и Пятачка.
Живем в непредсказуемое время.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12372
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6337 раз.
Подякували: 3356 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 20:47

  Успіх написав:
  Vlad442 написав:и предполагается, что достроят

ВЖЕ добудували!
Залишилось лише комунікації завести 🛠️

Електрику вже заводять...
Зображення


Тень от балконов посредине схожа на серп и молот.
Беги оттуда, Долярчик, все что с серпом и молотом, разваливается.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12372
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6337 раз.
Подякували: 3356 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:00

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.

Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7005
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 21:11

  Investor_K написав:Через какие банки удобнее всего входить в ОВГЗ?

Думаю Укргаз, там 0 комісії на переводи по реквізитам із мобільного додатку. Є ще в Приваті, варіант простий (мабуть зручніше всього), але не думаю, що найвигідніший.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26632
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 23:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:ВЖЕ добудували!

А если бы не добудували? Вы берете цену входа, но откидываете риски и время ожидания.
Уже много раз писалось. Разделяйте выигрыш на котловане и рентабельность аренды. Достроили, значит заработали и забыли. Рентабельность аренды считайте так - текущая аренда на текущую стоимость, а не берете вчерашнюю цену и будущую аренду.
Vlad442
 
Повідомлень: 8517
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 07:44

  Успіх написав:Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡

А я живу в цоколі за 202К грн із ремонтом за 21К грн, і економлю на оренді близько 100уе. в місяць (це якщо брати кімнату), що є 0.012% в місяць чистими (або 14,5% річних), окупність 83 місяці, що трохи менше чим 7 років.
Для 1к квартири оренда в два рази дорожча, окупність в два рази ліпша).
Во!

Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).

П.С.
Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26632
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 08:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

флай, я одного не понимаю - к чему такие дикие капиталовложения, если можно было жить на свалке и питаться подножным кормом? Вложения нулевые, экономия бесконечная, успех зашкаливает
thirdeye
 
Повідомлень: 75
З нами з: 13.03.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:05

  flyman написав:
Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).

П.С.
Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.
а в чем кайф такой жизни, вы хотите кому то что то доказать? Понимаю не в деньгах счастье но не до такой же степени. Сейчас ремонтирую у отца кухню, на момент уже вложено 21к грн если на 40-50 остановлюсь буду считать за счастье.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:11

  Vlad442 написав:Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.

Деньги спалили справедливо в случае с советским рублем, или купоно-карбованцами перестали их принимать и всё. В остальных случаях деньги переместились из одних карманов в другие, но их количество осталось неизменным, если вы не покупали и не продавали биток, этот процесс вас вообще никак не затронет. В отличии от купоно-карбованца, затронувшего всех от школьника до пенса. Китай уже 10 лет как новый игрок, но игрок слабый потому что вся его экономика экспорт дешевых товаров. Чем он может повлиять на мировую экономику, перестать продавать свои чайники мультиварки термосы? Это очень страшно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лис, 2021 09:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2340 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8874887588768877>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
711 368954
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 12:00
DimasEltsef
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21638 4003697
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 10:07
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50973
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.