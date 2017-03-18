Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Я совсем не ратую за такой сценарий. Но он возможен. Вариант поднятия учетной ставки ФРС тоже может быть. То есть, включение того или иного пылесоса повлечет за собой цепочку событий, ведущую к поднятию %% ставок в украинских банках и обвалу на рн. Чего я очень не хочу, но истина дороже.
И кто возьмет на себя ответственность за будущий кризис? Америка? Сомневаюсь. Скорей всего удар придет откуда не ждали. Биткойн, например. Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.
Все может быть, любой сценарий возможен. Я уже писал, что не удивлюсь высадке инопланетян в обличьях Винни-Пуха и Пятачка. Живем в непредсказуемое время.
А если бы не добудували? Вы берете цену входа, но откидываете риски и время ожидания. Уже много раз писалось. Разделяйте выигрыш на котловане и рентабельность аренды. Достроили, значит заработали и забыли. Рентабельность аренды считайте так - текущая аренда на текущую стоимость, а не берете вчерашнюю цену и будущую аренду.
Успіх написав:Тепер виставляю смарт в оренду за 7Кгрн( а це ТВЕРДИХ 10% річних⚡ , або окупність за 7,5роки + ще тих 2р. що чекав, поки йшло будівництво/ремонт, що = 9,5роки⚡
А я живу в цоколі за 202К грн із ремонтом за 21К грн, і економлю на оренді близько 100уе. в місяць (це якщо брати кімнату), що є 0.012% в місяць чистими (або 14,5% річних), окупність 83 місяці, що трохи менше чим 7 років. Для 1к квартири оренда в два рази дорожча, окупність в два рази ліпша). Во!
Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).
П.С. Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.
flyman написав: Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).
П.С. Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.
а в чем кайф такой жизни, вы хотите кому то что то доказать? Понимаю не в деньгах счастье но не до такой же степени. Сейчас ремонтирую у отца кухню, на момент уже вложено 21к грн если на 40-50 остановлюсь буду считать за счастье.
Vlad442 написав:Лопнул пузырь, деньги спалили, начался долговой кризис и никто не виноват. Или будут обесценивать доллар и дальше. Все-таки мир изменился. Китай стал новым игроком, поэтому все может быть не так, как было раньше.
Деньги спалили справедливо в случае с советским рублем, или купоно-карбованцами перестали их принимать и всё. В остальных случаях деньги переместились из одних карманов в другие, но их количество осталось неизменным, если вы не покупали и не продавали биток, этот процесс вас вообще никак не затронет. В отличии от купоно-карбованца, затронувшего всех от школьника до пенса. Китай уже 10 лет как новый игрок, но игрок слабый потому что вся его экономика экспорт дешевых товаров. Чем он может повлиять на мировую экономику, перестать продавать свои чайники мультиварки термосы? Это очень страшно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 15 лис, 2021 09:15, всього редагувалось 1 раз.