Додано: Пон 15 лис, 2021 09:25

Vlad442 написав: Sidus написав: Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы). Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).

Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится. Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится.

Нормальная колбаса от 200 грн/кило, сьедобные конфеты (за которые не стыдно перед желудком) от 180 грн/кило, плацкарт Киев Одесса 500 грн, номер в отеле на окраине Львова 700 грн, литр солярки 30 грн, вызвать сантехника минимум 500 грн а аренда смарта с техникой будет 5 копеек, или 3 кило конфет?Вполне возможен сценарий когда разница в цене аренды смарта с ультра эконом ремонтом и приличной квартирой сократиться до минимума, потому что дешевле 6 при таких ценах никто сдавать не будет (такая аренда не окупит даже ремонта) а дороже 15 нет столько клиентов для перехода "бизнес" в массовые сегменты. Люди ж не совсем дураки, посдают год два в минус и прозреют от того сколько потом надо вложить в ремонт после арендаторов нищебродов.Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.