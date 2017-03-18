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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:14
vitaliian написав:
Понимаю не в деньгах счастье
Счастье мыться с кружки.Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем.
Баклажки с водой на подоконнике
Баклажки с водой греются на солнечном подоконнике
Думаю, принцип понятен с фотографии.
С утра ставятся на солнце емкости с водой. В моем случае 2 или 3 бутыля по 6 литров.
До обеда вода уже становится теплой. Дальше нагреваю в электрочайнике почти 2 литра кипятка. Заливаю в ванну и моюсь в достаточно теплой воде.
В итоге за месяц расход электричества 42 КВт за месяц на небольшой холодильник, микроволновку, электроплиту на 2 камфорки, нотбук, роутер и электрочайник. Бойлер летом не используется.
А я ему тут о высоком, о стране. Теперь все ясно.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:25
Vlad442 написав: Sidus написав:
Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).
Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится.
Нормальная колбаса от 200 грн/кило, сьедобные конфеты (за которые не стыдно перед желудком) от 180 грн/кило, плацкарт Киев Одесса 500 грн, номер в отеле на окраине Львова 700 грн, литр солярки 30 грн, вызвать сантехника минимум 500 грн а аренда смарта с техникой будет 5 копеек, или 3 кило конфет?
Вполне возможен сценарий когда разница в цене аренды смарта с ультра эконом ремонтом и приличной квартирой сократиться до минимума, потому что дешевле 6 при таких ценах никто сдавать не будет (такая аренда не окупит даже ремонта) а дороже 15 нет столько клиентов для перехода "бизнес" в массовые сегменты. Люди ж не совсем дураки, посдают год два в минус и прозреют от того сколько потом надо вложить в ремонт после арендаторов нищебродов.
Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:27
Hotab написав:
Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем
Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:34
BìnhAutoDat написав: Hotab написав:
Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем
Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
И бриться налысо - экономия на шампуне, воде, стрижке, расческах и пр
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