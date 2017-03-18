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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8874887588768877

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Понимаю не в деньгах счастье


Счастье мыться с кружки.
Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем.

Баклажки с водой на подоконнике
Баклажки с водой греются на солнечном подоконнике

Думаю, принцип понятен с фотографии.

С утра ставятся на солнце емкости с водой. В моем случае 2 или 3 бутыля по 6 литров.

До обеда вода уже становится теплой. Дальше нагреваю в электрочайнике почти 2 литра кипятка. Заливаю в ванну и моюсь в достаточно теплой воде.

В итоге за месяц расход электричества 42 КВт за месяц на небольшой холодильник, микроволновку, электроплиту на 2 камфорки, нотбук, роутер и электрочайник. Бойлер летом не используется.


А я ему тут о высоком, о стране. Теперь все ясно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:25

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).

Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится.

Нормальная колбаса от 200 грн/кило, сьедобные конфеты (за которые не стыдно перед желудком) от 180 грн/кило, плацкарт Киев Одесса 500 грн, номер в отеле на окраине Львова 700 грн, литр солярки 30 грн, вызвать сантехника минимум 500 грн а аренда смарта с техникой будет 5 копеек, или 3 кило конфет?

Вполне возможен сценарий когда разница в цене аренды смарта с ультра эконом ремонтом и приличной квартирой сократиться до минимума, потому что дешевле 6 при таких ценах никто сдавать не будет (такая аренда не окупит даже ремонта) а дороже 15 нет столько клиентов для перехода "бизнес" в массовые сегменты. Люди ж не совсем дураки, посдают год два в минус и прозреют от того сколько потом надо вложить в ремонт после арендаторов нищебродов.

Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем

Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BìnhAutoDat написав:
  Hotab написав:Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем

Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
И бриться налысо - экономия на шампуне, воде, стрижке, расческах и пр
Faceless
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