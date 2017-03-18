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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лис, 2021 09:25
Vlad442 написав: Sidus написав:
Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).
Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится.
Нормальная колбаса от 200 грн/кило, сьедобные конфеты (за которые не стыдно перед желудком) от 180 грн/кило, плацкарт Киев Одесса 500 грн, номер в отеле на окраине Львова 700 грн, литр солярки 30 грн, вызвать сантехника минимум 500 грн а аренда смарта с техникой будет 5 копеек, или 3 кило конфет?
Вполне возможен сценарий когда разница в цене аренды смарта с ультра эконом ремонтом и приличной квартирой сократиться до минимума, потому что дешевле 6 при таких ценах никто сдавать не будет (такая аренда не окупит даже ремонта) а дороже 15 нет столько клиентов для перехода "бизнес" в массовые сегменты. Люди ж не совсем дураки, посдают год два в минус и прозреют от того сколько потом надо вложить в ремонт после арендаторов нищебродов.
Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
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vitaliian
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:27
Hotab написав:
Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем
Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:34
BìnhAutoDat написав: Hotab написав:
Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем
Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
И бриться налысо - экономия на шампуне, воде, стрижке, расческах и пр
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Faceless
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Додано: Пон 15 лис, 2021 10:59
baraka написав:
два интересных совпадения, идущих подряд, заметил по наблюдаемому мной сегменту в Киеве
№1 - человек сдаёт квартиру, но думал также и о продаже
№2 - человек не смог сдать (хотелка тупо в 2 раза выше рынка), и решил продавать. Цену продажи, учитывая будущий торг, выставил адекватной остальным хотелкам в его сегменте. При этом, цена хотелки продажи равна 100 аренд по которым он не смог сдать. Другими словами в формуле цена продажи = 100 * цена аренды
цена продажи слишком высока.
звоночек ?
Так цена аренды "хотелка тупо в 2 раза выше рынка".
Если считать по рынку, то цена продажи = 200 аренд.
Мало ли кто себе нафантазировал с ценами.
Это относится и к продавцам и к покупателям.
Реальные цены это те которые в комнате расчетов у нотариуса, а не на ОЛХ,
ОЛХ это всего лишь общие тенденции с кучей неадекватно высоких хотелок и торпед заманух на понижение.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:08
vitaliian написав: flyman написав:
Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).
П.С.
Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.
а в чем кайф такой жизни, вы хотите кому то что то доказать? Понимаю не в деньгах счастье но не до такой же степени. Сейчас ремонтирую у отца кухню, на момент уже вложено 21к грн если на 40-50 остановлюсь буду считать за счастье.
дражню долярчика, що в мене більш успішний успіх.
ремонт зроблено ще 3-4 роки тому.
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2
Додано: Пон 15 лис, 2021 11:23
vitaliian написав: Vlad442 написав: Sidus написав:
Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ
В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.
Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.
Согласен, тем более с просадкой доллара 12% превращаются в 16%, так как многие заходили по 27 и выше в ОВГЗ
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Sidus
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:28
Sidus ну на вечно дешевый доллар рассчитывать нельзя, сейчас насалось противостояние одного из олигархов и президента, низким курсом давят на его сговорчивость.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:30
flyman написав:
дражню долярчика, що в мене більш успішний успіх.
ремонт зроблено ще 3-4 роки тому.
Или такие же проблемы с математикой. Вы объявляете 14% годовых, при этом берете цену входа и потом упоминаете, что цоколь подорожал в два раза. Если так, то нужно 14 делить на 2? И получатся истории "успеха" одинаковые.
vitaliian написав:
Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.
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Vlad442
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:31
Faceless написав: BìnhAutoDat написав: Hotab написав:
Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем
Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
И бриться налысо - экономия на шампуне, воде, стрижке, расческах и пр
Ещё можно нарисовать носки и майку на теле чтобы не покупать и не стирать их постоянно.
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vitaliian
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37
Sidus написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.
Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.
Согласен, тем более с просадкой доллара 12% превращаются в 16%, так как многие заходили по 27 и выше в ОВГЗ
У людей короткая память. Еще 5-6 лет назад на человека, который положил деньги на гривнедепо, смотрели как на идиота. С гривной можно играться сразу после существенной девальвации (через год-два), когда ставки высокие, а шансы второй волны падения уже низкие. После 6,5 лет стабильности, когда есть вероятность мирового кризиса, который как всегда ударит в первую очередь по неокрепшим экономикам, сидеть сейчас в гривне ради 12% рисковано. Никто не знает как долго будет продолжаться этот праздник. Когда ситуацию с ковидом возьмут под контроль (во многих развитых странах уже взяли), могут начать наводить порядок с финансами, пузырями, инфляцией.
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Vlad442
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