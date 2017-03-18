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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8875887688778878>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:25

  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Ну круто в теории, но на практике ремонт в 6к это мегабюджетный и даже его будет проблематично в эту сумму вписать (все подорожало, в т.ч. и работы).

Доллярчик будет делать его своими руками и с помощью папы. Так что весь этот расчет ни о чем. Начиная с того, что считается цена котлована и предполагается, что достроят, заканчивая ценой аренды, которой на сегодняшний день нет и не предвидится.

Нормальная колбаса от 200 грн/кило, сьедобные конфеты (за которые не стыдно перед желудком) от 180 грн/кило, плацкарт Киев Одесса 500 грн, номер в отеле на окраине Львова 700 грн, литр солярки 30 грн, вызвать сантехника минимум 500 грн а аренда смарта с техникой будет 5 копеек, или 3 кило конфет?

Вполне возможен сценарий когда разница в цене аренды смарта с ультра эконом ремонтом и приличной квартирой сократиться до минимума, потому что дешевле 6 при таких ценах никто сдавать не будет (такая аренда не окупит даже ремонта) а дороже 15 нет столько клиентов для перехода "бизнес" в массовые сегменты. Люди ж не совсем дураки, посдают год два в минус и прозреют от того сколько потом надо вложить в ремонт после арендаторов нищебродов.

Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем

Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BìnhAutoDat написав:
  Hotab написав:Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем

Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
И бриться налысо - экономия на шампуне, воде, стрижке, расческах и пр
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:59

  baraka написав:два интересных совпадения, идущих подряд, заметил по наблюдаемому мной сегменту в Киеве

№1 - человек сдаёт квартиру, но думал также и о продаже

№2 - человек не смог сдать (хотелка тупо в 2 раза выше рынка), и решил продавать. Цену продажи, учитывая будущий торг, выставил адекватной остальным хотелкам в его сегменте. При этом, цена хотелки продажи равна 100 аренд по которым он не смог сдать. Другими словами в формуле

цена продажи = 100 * цена аренды

цена продажи слишком высока.

звоночек ?


Так цена аренды "хотелка тупо в 2 раза выше рынка".
Если считать по рынку, то цена продажи = 200 аренд.
Мало ли кто себе нафантазировал с ценами.
Это относится и к продавцам и к покупателям.
Реальные цены это те которые в комнате расчетов у нотариуса, а не на ОЛХ,
ОЛХ это всего лишь общие тенденции с кучей неадекватно высоких хотелок и торпед заманух на понижение.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:08

  vitaliian написав:
  flyman написав:
Так що в тебе тільки примарні еротичні фантазії, а в мене ж - реальний сєкас сторі (історія успіху).

П.С.
Цоколь ще й подорожав більше чим 2Х за той час. Ще й тут заробив.
а в чем кайф такой жизни, вы хотите кому то что то доказать? Понимаю не в деньгах счастье но не до такой же степени. Сейчас ремонтирую у отца кухню, на момент уже вложено 21к грн если на 40-50 остановлюсь буду считать за счастье.

дражню долярчика, що в мене більш успішний успіх.
ремонт зроблено ще 3-4 роки тому.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:23

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  Sidus написав:Но зачем это все? ОВГЗ дают 12% с риском гораздо меньшим, чем ваши телодвижения с котлованом и риелом, да и ликвидность в разы выше. ДумайТЕ

В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.


Согласен, тем более с просадкой доллара 12% превращаются в 16%, так как многие заходили по 27 и выше в ОВГЗ
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:28

Sidus ну на вечно дешевый доллар рассчитывать нельзя, сейчас насалось противостояние одного из олигархов и президента, низким курсом давят на его сговорчивость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:дражню долярчика, що в мене більш успішний успіх.
ремонт зроблено ще 3-4 роки тому.

Или такие же проблемы с математикой. Вы объявляете 14% годовых, при этом берете цену входа и потом упоминаете, что цоколь подорожал в два раза. Если так, то нужно 14 делить на 2? И получатся истории "успеха" одинаковые.
  vitaliian написав:Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.

В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:31

  Faceless написав:
BìnhAutoDat написав:
  Hotab написав:Один из способов экономии основан на подгреве воды на подоконнике солнцем

Кстати, еще один хороший совет, вместо того чтобы тратить воду под душем, можно просто смочить полотенце и протереться им.
И бриться налысо - экономия на шампуне, воде, стрижке, расческах и пр

Ещё можно нарисовать носки и майку на теле чтобы не покупать и не стирать их постоянно.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 11:37

  Sidus написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:В истории Украины не раз были случаи, когда карета превращалась в тыкву. Согласно зРадио, такой момент будет в ближайшие 10 месяцев.

Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.


Согласен, тем более с просадкой доллара 12% превращаются в 16%, так как многие заходили по 27 и выше в ОВГЗ

У людей короткая память. Еще 5-6 лет назад на человека, который положил деньги на гривнедепо, смотрели как на идиота. С гривной можно играться сразу после существенной девальвации (через год-два), когда ставки высокие, а шансы второй волны падения уже низкие. После 6,5 лет стабильности, когда есть вероятность мирового кризиса, который как всегда ударит в первую очередь по неокрепшим экономикам, сидеть сейчас в гривне ради 12% рисковано. Никто не знает как долго будет продолжаться этот праздник. Когда ситуацию с ковидом возьмут под контроль (во многих развитых странах уже взяли), могут начать наводить порядок с финансами, пузырями, инфляцией.
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