Додано: Пон 15 лис, 2021 11:55

flyman написав: Якщо рахувати так як пропонуєш, то вийде, що вигідніше гривневий депозит, а ще ліпше ОВДП. Якщо рахувати так як пропонуєш, то вийде, що вигідніше гривневий депозит, а ще ліпше ОВДП.

Sidus написав: То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный. Девал может быть, если ломануться нерезы, но их кот наплакал и они погоды не сделают, так что в гривне я уверен пока что, а там поглядим. То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный. Девал может быть, если ломануться нерезы, но их кот наплакал и они погоды не сделают, так что в гривне я уверен пока что, а там поглядим.

Sidus написав: Тем более, как было замечено, выйти из ОВГЗ и купить бакс займет 1 день рабочий Тем более, как было замечено, выйти из ОВГЗ и купить бакс займет 1 день рабочий

Разве вы не писали, что цоколь подорожал в два раза? Может на гривнедепо, помимо процентов, вам вернут в два раза больше, когда будете забирать?Может быть. Не буду спорить. Замечу лишь, что 12% просто так не дают. Если бы риски были нулевые, привлекали бы по ставке ФРС.Может у вас какие-то особенные ОВДП, которые вы можете погасить досрочно и купить доллар по вчерашнему курсу, но если вы имеете в виду вторичный рынок, то в случае шухера, когда алени побегут, вы продадите за копейки, а бакс купить... Помню в 98 люди под обменниками стояли, ждали никто ли сдавать не будет. Помню ограничения на сумму обмена в 200 долларов, которых тоже не было в кассе, помню как Приват блокировал онлайн обмен.