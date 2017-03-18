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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:40
Vlad442 написав: flyman написав:
дражню долярчика, що в мене більш успішний успіх.
ремонт зроблено ще 3-4 роки тому.
Или такие же проблемы с математикой. Вы объявляете 14% годовых, при этом берете цену входа и потом упоминаете, что цоколь подорожал в два раза. Если так, то нужно 14 делить на 2? И получатся истории "успеха" одинаковые.
vitaliian написав:
Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.
Якщо рахувати так як пропонуєш, то вийде, що вигідніше гривневий депозит, а ще ліпше ОВДП.
Хоча хто вклався в котлован у 2015-2017 і а зараз має права властності і готову нерухомість іншої думки.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:41
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 15 лис, 2021 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:44
Vlad442 написав: Sidus написав: vitaliian написав:
Пока что доллар с инфляцией 10% превращается в тыкву. Лучше 12% в овгз чем ничего. В бетон входить уже стрёмно.
Согласен, тем более с просадкой доллара 12% превращаются в 16%, так как многие заходили по 27 и выше в ОВГЗ
У людей короткая память. Еще 5-6 лет назад на человека, который положил деньги на гривнедепо, смотрели как на идиота. С гривной можно играться сразу после существенной девальвации (через год-два), когда ставки высокие, а шансы второй волны падения уже низкие. После 6,5 лет стабильности, когда есть вероятность мирового кризиса, который как всегда ударит в первую очередь по неокрепшим экономикам, сидеть сейчас в гривне ради 12% рисковано. Никто не знает как долго будет продолжаться этот праздник. Когда ситуацию с ковидом возьмут под контроль (во многих развитых странах уже взяли), могут начать наводить порядок с финансами, пузырями, инфляцией.
То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный. Девал может быть, если ломануться нерезы, но их кот наплакал и они погоды не сделают, так что в гривне я уверен пока что, а там поглядим. Тем более, как было замечено, выйти из ОВГЗ и купить бакс займет 1 день рабочий
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Sidus
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Додано: Пон 15 лис, 2021 11:55
flyman написав:
Якщо рахувати так як пропонуєш, то вийде, що вигідніше гривневий депозит, а ще ліпше ОВДП.
Разве вы не писали, что цоколь подорожал в два раза? Может на гривнедепо, помимо процентов, вам вернут в два раза больше, когда будете забирать?
Sidus написав:
То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный. Девал может быть, если ломануться нерезы, но их кот наплакал и они погоды не сделают, так что в гривне я уверен пока что, а там поглядим.
Может быть. Не буду спорить. Замечу лишь, что 12% просто так не дают. Если бы риски были нулевые, привлекали бы по ставке ФРС.
Sidus написав:
Тем более, как было замечено, выйти из ОВГЗ и купить бакс займет 1 день рабочий
Может у вас какие-то особенные ОВДП, которые вы можете погасить досрочно и купить доллар по вчерашнему курсу, но если вы имеете в виду вторичный рынок, то в случае шухера, когда алени побегут, вы продадите за копейки, а бакс купить... Помню в 98 люди под обменниками стояли, ждали никто ли сдавать не будет. Помню ограничения на сумму обмена в 200 долларов, которых тоже не было в кассе, помню как Приват блокировал онлайн обмен.
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Vlad442
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:22
Vlad442 написав: flyman написав:
дражню долярчика, що в мене більш успішний успіх.
ремонт зроблено ще 3-4 роки тому.
Или такие же проблемы с математикой. Вы объявляете 14% годовых, при этом берете цену входа и потом упоминаете, что цоколь подорожал в два раза. Если так, то нужно 14 делить на 2? И получатся истории "успеха" одинаковые.
vitaliian написав:
Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.
буквально сегодня искал сантехника за выезд мне озвучили цены от 350 до 2000 грн это без учета работ (несложная задача). Так что 1к в день ещё очень экономно, долярчик соглашайтесь.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 12:30
Sidus написав:
То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный.
рыночный курс на то и рыночный что может быть каким угодно от 20 до 200, если продавцы зажмут валюту а покупатели будут носиться по обменникам с большими глазами, не вижу препятствий для кратного девала. Имхо курс 26-28 тоже не рыночный, в 2015 шли бои, были ограничения на выдачу валюты, падали банки и то курс был ниже. Судя по ставкам привлечения сейчас доллар особо никому не нужен и курс должен быть ниже 2015. Нацбанк не препятствует росту курса доллара и тормозит как может его падение так что "рыночный" курс очень условно.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:17
vitaliianа написав:
буквально сегодня искала сантехника за выезд мне озвучили цены от 350 до 2000 грн это без учета работ (несложная задача)
Це ірпіньські сантехніки такі ціни виставляють????
Чому розбіжність 6-крат????
Чи це ціна роботи київських сантехніків + дорога туди і назад???
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:21
Frant написав: vitaliianа написав:
буквально сегодня искала сантехника за выезд мне озвучили цены от 350 до 2000 грн это без учета работ (несложная задача)
Це ірпіньські сантехніки такі ціни виставляють????
Чому розбіжність 6-крат????
Чи це ціна роботи київських сантехніків + дорога туди і назад???
Те что 2000 специализируются по крупным клиентам, он мне сразу так и сказал, типа ноу проблем хочешь приеду, но цена 2к. Все контакты взяты с олх. В Ирпене Европа во всем, не только ухоженные территории жк и парки но и цены на сантехников европейские.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:30
vitaliian написав: Frant написав: vitaliianа написав:
буквально сегодня искала сантехника за выезд мне озвучили цены от 350 до 2000 грн это без учета работ (несложная задача)
Це ірпіньські сантехніки такі ціни виставляють????
Чому розбіжність 6-крат????
Чи це ціна роботи київських сантехніків + дорога туди і назад???
Те что 2000 специализируются по крупным клиентам, он мне сразу так и сказал, типа ноу проблем хочешь приеду, но цена 2к. Все контакты взяты с олх. В Ирпене Европа во всем, не только ухоженные территории жк и парки но и цены на сантехников европейские.
Интересно, что там по уровню доходов в Ирпене, раз такой парадиз, наверное, большинство на удаленке с ЗП от 3куе,а пробки создаёт обслуга, которая ездит из Киева каждый день в этот оазис
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:38
Faceless написав: vitaliian написав: Frant написав:
Це ірпіньські сантехніки такі ціни виставляють????
Чому розбіжність 6-крат????
Чи це ціна роботи київських сантехніків + дорога туди і назад???
Те что 2000 специализируются по крупным клиентам, он мне сразу так и сказал, типа ноу проблем хочешь приеду, но цена 2к. Все контакты взяты с олх. В Ирпене Европа во всем, не только ухоженные территории жк и парки но и цены на сантехников европейские.
Интересно, что там по уровню доходов в Ирпене, раз такой парадиз, наверное, большинство на удаленке с ЗП от 3куе,а пробки создаёт обслуга, которая ездит из Киева каждый день в этот оазис
Корки в Києві, для уточнення
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