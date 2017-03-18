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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:09
Vlad442 написав: vitaliian написав:
Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.
Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.
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alter
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15
alter написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.
В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.
Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.
А як що це хоббі, і він отримує задоволення?
Так можна дійти до того, що "роботу на форумі" теж тре вносити в вартість ремонту, як і перегляд ютубчиків.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 14:18
alter написав:
Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.
Приведу аналогию. Я могу сварить для себя яичницу, а пойти шеф поваром в ресторан не могу. Себе он может возиться сколько угодно, за косяки никто взыскивать не будет, может работать вечерами, отстояв днем на своем базаре. С такой квалификацией и на таких условиях найти заказы на стороне практически невозможно.
Среднерыночная зарплата ремонтника потому среднерыночная, что у него есть опыт, оборудование, он может выдать результат приемлемого качества за стандартный срок. Например опытный профессиональный плиточник может качественно положить 5-7 метров плитки в день. Любитель 1 метр. Таким образом он заработает в 5 раз меньше среднерыночной зарплаты.
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