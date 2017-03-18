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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.

В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.


Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15

  alter написав:
Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.

В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.


Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.

А як що це хоббі, і він отримує задоволення?

Так можна дійти до того, що "роботу на форумі" теж тре вносити в вартість ремонту, як і перегляд ютубчиків.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alter написав:Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.

Приведу аналогию. Я могу сварить для себя яичницу, а пойти шеф поваром в ресторан не могу. Себе он может возиться сколько угодно, за косяки никто взыскивать не будет, может работать вечерами, отстояв днем на своем базаре. С такой квалификацией и на таких условиях найти заказы на стороне практически невозможно.
Среднерыночная зарплата ремонтника потому среднерыночная, что у него есть опыт, оборудование, он может выдать результат приемлемого качества за стандартный срок. Например опытный профессиональный плиточник может качественно положить 5-7 метров плитки в день. Любитель 1 метр. Таким образом он заработает в 5 раз меньше среднерыночной зарплаты.
Vlad442
 
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