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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.

В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.


Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:15

  alter написав:
Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Самому Долярчику еще предстоит заценить реальную стоимость ремонта, вот это будет анонсированный им же переворот в сознании.

В стоимости эконом ремонта большая часть затрат это зарплата мастеров, которые, даже эконом мастера, ценят свой труд от тысячи в день, в среднем 1,5-2. Если Доллярчик будет делать все сам в свободное время, то никаких запредельных сумм у него не будет.


Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.

А як що це хоббі, і він отримує задоволення?

Так можна дійти до того, що "роботу на форумі" теж тре вносити в вартість ремонту, як і перегляд ютубчиків.
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  alter написав:Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.

Приведу аналогию. Я могу сварить для себя яичницу, а пойти шеф поваром в ресторан не могу. Себе он может возиться сколько угодно, за косяки никто взыскивать не будет, может работать вечерами, отстояв днем на своем базаре. С такой квалификацией и на таких условиях найти заказы на стороне практически невозможно.
Среднерыночная зарплата ремонтника потому среднерыночная, что у него есть опыт, оборудование, он может выдать результат приемлемого качества за стандартный срок. Например опытный профессиональный плиточник может качественно положить 5-7 метров плитки в день. Любитель 1 метр. Таким образом он заработает в 5 раз меньше среднерыночной зарплаты.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:41

  Vlad442 написав:Таким образом он заработает в 5 раз меньше среднерыночной зарплаты

Тобто Ви не рекомендуєте п.Долярчику - робити ремонт власними руками?
Краще найняти майстрів??
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:48

  flyman написав:
  alter написав:Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.

А як що це хоббі, і він отримує задоволення?

Так можна дійти до того, що "роботу на форумі" теж тре вносити в вартість ремонту, як і перегляд ютубчиків.


По моему мнению, когда хобби начинает приносить прибыль, оно превращается в бизнес. Возможно маленький, с корявым управлением, но бизнес. Потому что иначе многие бизнесы тоже можно обзывать хобби.
Для чего он будет ремонтировать? Потому что "отримує задоволення"? Нет, по его собственным выражениям чтобы "мацать" прибыль.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 15:53

  Vlad442 написав:Приведу аналогию. Я могу сварить для себя яичницу, а пойти шеф поваром в ресторан не могу. Себе он может возиться сколько угодно, за косяки никто взыскивать не будет, может работать вечерами, отстояв днем на своем базаре. С такой квалификацией и на таких условиях найти заказы на стороне практически невозможно.
Среднерыночная зарплата ремонтника потому среднерыночная, что у него есть опыт, оборудование, он может выдать результат приемлемого качества за стандартный срок. Например опытный профессиональный плиточник может качественно положить 5-7 метров плитки в день. Любитель 1 метр. Таким образом он заработает в 5 раз меньше среднерыночной зарплаты.


Когда Вы будете себе варить или же жарить яичницу -- это одно, а когда начнете делать это же с целью обслуживания клиентов -- это уже не хобби. Квалификация -- это отдельный вопрос, принципиально не меняющий ничего.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:02

  alter написав:Для чего он будет ремонтировать? Потому что "отримує задоволення"? Нет, по его собственным выражениям чтобы "мацать" прибыль.

для того, щоб "зробити всіх".
Щоб всі гірко плакали і заздрили долярчековському палацу з супер-пупер-ремонтом в центрі Львова. І платили би по 1000 дол/міс за оренду.
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