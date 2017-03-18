Додано: Пон 15 лис, 2021 14:18

alter написав: Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов. Если он будет делать все сам в свободное время, то фактически это будет означать, что он работает сам на себя за, скажем, среднерыночную зарплату ремонтника и одновременно инвестирует эти виртуально заработанные деньги в стоимость отделки. Поскольку иначе он мог бы точно так же участвовать в отделочных работах в другом месте, получая уже не виртуальные, а реальные доходы. Поэтому отделка не будет стоить 6к, чудес не бывает, бывает неполное понимание происходящих процессов.

Приведу аналогию. Я могу сварить для себя яичницу, а пойти шеф поваром в ресторан не могу. Себе он может возиться сколько угодно, за косяки никто взыскивать не будет, может работать вечерами, отстояв днем на своем базаре. С такой квалификацией и на таких условиях найти заказы на стороне практически невозможно.Среднерыночная зарплата ремонтника потому среднерыночная, что у него есть опыт, оборудование, он может выдать результат приемлемого качества за стандартный срок. Например опытный профессиональный плиточник может качественно положить 5-7 метров плитки в день. Любитель 1 метр. Таким образом он заработает в 5 раз меньше среднерыночной зарплаты.