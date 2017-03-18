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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лис, 2021 17:40
flyman написав:
..
ну от я клав/ложив півтора за півдня, але потім день відходив.
то вы полтора литра 40-градусной за воротник заложили, а не квадрата плитки. От чего там отходить? От нервов? ))
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:41
asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
якщо першу, то пізно, якщо це буде 5та і бабки жгуть ляшку, то чому б і ні?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:56
Frant написав:
Тобто Ви не рекомендуєте п.Долярчику - робити ремонт власними руками?
Краще найняти майстрів??[/quote
Почему? Пусть делает, если есть время и желание. Его время условно бесплатное. Когда закрыл свой ларек на рынке что вечером делать? Тупо телевизор смотреть или на форуме флудить? Если есть навыки, инструмент и папа плиточник, зачем кормить чужих стройбанов?
alter написав:
Когда Вы будете себе варить или же жарить яичницу -- это одно, а когда начнете делать это же с целью обслуживания клиентов -- это уже не хобби.
Я могу заказать суши, могу сварить себе яичницу и сэкономить. Если для себя (хотя я на этом сэкономил = заработал), то это хобби. Если для заработка, то нет.
Доллярчик работал строителем в Польше, сам сделал себе ремонт в однушке. Мог бы пойти зарабатывать этим деньги, но ему проще стоять на базаре. Почему? Потому что не все любят тупой физический труд на постоянной основе. Даже если он неплохо оплачивается.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:58
flyman написав: asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
якщо першу, то пізно, якщо це буде 5та і бабки жгуть ляшку, то чому б і ні?
ответ от флудераста, как и предполагалось
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:01
Vlad442 написав:
Я могу заказать суши, могу сварить себе яичницу
и сэкономить
лучше закажите суши)
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:01
asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
Когда ребенок ходил в дошкольную математическую развивалку, их учили, что само по себе прилагательное для математика не имеет смысла. "Выгодно", например, это субъективное оценочное суждение. "Выгодней" это уже анализ. Если вы спросите "что выгодней, купить квартиру под аренду или биткойн/матрас/акции Тесла", то будет повод для обсуждения. При вашей постановке вопроса его нет.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:06
Прохожий написав: asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
вопрос из серии "девочки подскажите так красную машинку все таки стоит покупать или нет?"
а вообще вы опоздали с этим вопросом на ветку на пару лет когда тут велись дискуссии и реально обсуждались объекты, увы сейчас это на 99% пристанище любителей почесать ЧСВ, хэйтеров и тупых флудерастов ...
жаль убили когда то довольно информативную ветку...
Эта ветка живет не из-за конструктивных обсуждений, а из-за эмоций. Чесать ЧСВ, хейтить, флудить. Санта-Барбара. Возьмем недавний пример. Пришел человек со своим мнением, графиками... Большинство участников сходу начали его гнобить. Или Первый пару раз написал про свои инвестиции и что в итоге? Кто-то за него порадовался? Или когда я в 16-ом говорил "время покупать котлованы, скоро окно возможностей закроется", или в начале 17-ого "пора переходить в гривнедепо", сколько на меня дерьма вылилось?
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