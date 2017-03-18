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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 15 лис, 2021 17:56
Frant написав:
Тобто Ви не рекомендуєте п.Долярчику - робити ремонт власними руками?
Краще найняти майстрів??[/quote
Почему? Пусть делает, если есть время и желание. Его время условно бесплатное. Когда закрыл свой ларек на рынке что вечером делать? Тупо телевизор смотреть или на форуме флудить? Если есть навыки, инструмент и папа плиточник, зачем кормить чужих стройбанов?
alter написав:
Когда Вы будете себе варить или же жарить яичницу -- это одно, а когда начнете делать это же с целью обслуживания клиентов -- это уже не хобби.
Я могу заказать суши, могу сварить себе яичницу и сэкономить. Если для себя (хотя я на этом сэкономил = заработал), то это хобби. Если для заработка, то нет.
Доллярчик работал строителем в Польше, сам сделал себе ремонт в однушке. Мог бы пойти зарабатывать этим деньги, но ему проще стоять на базаре. Почему? Потому что не все любят тупой физический труд на постоянной основе. Даже если он неплохо оплачивается.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:01
Vlad442 написав:
Я могу заказать суши, могу сварить себе яичницу
и сэкономить
лучше закажите суши)
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:01
asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
Когда ребенок ходил в дошкольную математическую развивалку, их учили, что само по себе прилагательное для математика не имеет смысла. "Выгодно", например, это субъективное оценочное суждение. "Выгодней" это уже анализ. Если вы спросите "что выгодней, купить квартиру под аренду или биткойн/матрас/акции Тесла", то будет повод для обсуждения. При вашей постановке вопроса его нет.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:06
Прохожий написав: asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
вопрос из серии "девочки подскажите так красную машинку все таки стоит покупать или нет?"
а вообще вы опоздали с этим вопросом на ветку на пару лет когда тут велись дискуссии и реально обсуждались объекты, увы сейчас это на 99% пристанище любителей почесать ЧСВ, хэйтеров и тупых флудерастов ...
жаль убили когда то довольно информативную ветку...
Эта ветка живет не из-за конструктивных обсуждений, а из-за эмоций. Чесать ЧСВ, хейтить, флудить. Санта-Барбара. Возьмем недавний пример. Пришел человек со своим мнением, графиками... Большинство участников сходу начали его гнобить. Или Первый пару раз написал про свои инвестиции и что в итоге? Кто-то за него порадовался? Или когда я в 16-ом говорил "время покупать котлованы, скоро окно возможностей закроется", или в начале 17-ого "пора переходить в гривнедепо", сколько на меня дерьма вылилось?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 18:56
Vlad442 написав: Прохожий написав: asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
вопрос из серии "девочки подскажите так красную машинку все таки стоит покупать или нет?"
а вообще вы опоздали с этим вопросом на ветку на пару лет когда тут велись дискуссии и реально обсуждались объекты, увы сейчас это на 99% пристанище любителей почесать ЧСВ, хэйтеров и тупых флудерастов ...
жаль убили когда то довольно информативную ветку...
Эта ветка живет не из-за конструктивных обсуждений, а из-за эмоций. Чесать ЧСВ, хейтить, флудить. Санта-Барбара. Возьмем недавний пример. Пришел человек со своим мнением, графиками... Большинство участников сходу начали его гнобить. Или Первый пару раз написал про свои инвестиции и что в итоге? Кто-то за него порадовался? Или когда я в 16-ом говорил "время покупать котлованы, скоро окно возможностей закроется", или в начале 17-ого "пора переходить в гривнедепо", сколько на меня дерьма вылилось?
есть много аспектов в заработке на недвиге, которые можно обсуждать, а какой толк от графиков чела с завышенным чсв, не позволяющим ему признавать свои ошибки?
если здесь не любят факты, инсайды и личный опыт, то какой смысл всем этим делиться?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 19:05
kingkongovets написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
вопрос из серии "девочки подскажите так красную машинку все таки стоит покупать или нет?"
а вообще вы опоздали с этим вопросом на ветку на пару лет когда тут велись дискуссии и реально обсуждались объекты, увы сейчас это на 99% пристанище любителей почесать ЧСВ, хэйтеров и тупых флудерастов ...
жаль убили когда то довольно информативную ветку...
Эта ветка живет не из-за конструктивных обсуждений, а из-за эмоций. Чесать ЧСВ, хейтить, флудить. Санта-Барбара. Возьмем недавний пример. Пришел человек со своим мнением, графиками... Большинство участников сходу начали его гнобить. Или Первый пару раз написал про свои инвестиции и что в итоге? Кто-то за него порадовался?
Или когда я в 16-ом говорил "время покупать котлованы, скоро окно возможностей закроется", или в начале 17-ого "пора переходить в гривнедепо", сколько на меня дерьма вылилось?
есть много аспектов в заработке на недвиге, которые можно обсуждать, а какой толк от графиков чела с завышенным чсв, не позволяющим ему признавать свои ошибки?
если здесь не любят факты, инсайды и личный опыт, то какой смысл всем этим делиться?
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добавить нечего)
увы, ветка умирает....
2Влад
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:03
asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
Если 5% годовых вас устраивают, готовы рискнуть и не попасть на плохих арендаторов, то почему бы и нет...но как по мне: это бизнес для пенсионеров, скучный и малодоходный и чтобы хоть как-то это назвать бизнесом, нужен с десяток квартир
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:10
Sidus написав: asti написав:
Так что всё-таки порекомендуете, покупать квартиру в Киеве
с целью инвестиции под аренду или уже поздно?
Если 5% годовых вас устраивают, готовы рискнуть и не попасть на плохих арендаторов, то почему бы и нет...но как по мне: это бизнес для пенсионеров, скучный и малодоходный и чтобы хоть как-то это назвать бизнесом, нужен с десяток квартир
Хоча би штук п'ять. Мінімум.
Інакше - несерйозно.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 15 лис, 2021 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:11
Прохожий написав:
добавить нечего)
увы, ветка умирает....
Ветка превратилась в реалити шоу: как Доллярчик добивается успеха, шаг за шагом.
Я сюда исключательно захожу ради того, шоб узнать новсти как там строится смарт Доллярчика и как он с помощью него станет миллионером )
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:47
Sidus написав: Vlad442 написав: Sidus написав:
Согласен, тем более с просадкой доллара 12% превращаются в 16%, так как многие заходили по 27 и выше в ОВГЗ
У людей короткая память. Еще 5-6 лет назад на человека, который положил деньги на гривнедепо, смотрели как на идиота. С гривной можно играться сразу после существенной девальвации (через год-два), когда ставки высокие, а шансы второй волны падения уже низкие. После 6,5 лет стабильности, когда есть вероятность мирового кризиса, который как всегда ударит в первую очередь по неокрепшим экономикам, сидеть сейчас в гривне ради 12% рисковано. Никто не знает как долго будет продолжаться этот праздник. Когда ситуацию с ковидом возьмут под контроль (во многих развитых странах уже взяли), могут начать наводить порядок с финансами, пузырями, инфляцией.
То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный. Девал может быть, если ломануться нерезы, но их кот наплакал и они погоды не сделают, так что в гривне я уверен пока что, а там поглядим. Тем более, как было замечено, выйти из ОВГЗ и купить бакс займет 1 день рабочий
да-да да-да, я буду посмотреть как в момент всеобщего шухера ВСЕ это смогут сделать. Помнится, в день национализации привата, сервисы тупо не раьотали, а тут шкаф(пирамида) побольше и падать ей громче.
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