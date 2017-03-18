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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:49
Sidus написав: Прохожий написав:
добавить нечего)
увы, ветка умирает....
Ветка превратилась в реалити шоу: как Доллярчик добивается успеха, шаг за шагом.
Я сюда исключательно захожу ради того, шоб узнать новсти как там строится смарт Доллярчика и как он с помощью него станет миллионером )
Наоборот. Как Успех добивает Долярчика.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:49
Как пр мне, Долярчик был успешнее Успеха.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:06
rjkz написав: Sidus написав: Vlad442 написав:
У людей короткая память. Еще 5-6 лет назад на человека, который положил деньги на гривнедепо, смотрели как на идиота. С гривной можно играться сразу после существенной девальвации (через год-два), когда ставки высокие, а шансы второй волны падения уже низкие. После 6,5 лет стабильности, когда есть вероятность мирового кризиса, который как всегда ударит в первую очередь по неокрепшим экономикам, сидеть сейчас в гривне ради 12% рисковано. Никто не знает как долго будет продолжаться этот праздник. Когда ситуацию с ковидом возьмут под контроль (во многих развитых странах уже взяли), могут начать наводить порядок с финансами, пузырями, инфляцией.
То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный. Девал может быть, если ломануться нерезы, но их кот наплакал и они погоды не сделают, так что в гривне я уверен пока что, а там поглядим. Тем более, как было замечено, выйти из ОВГЗ и купить бакс займет 1 день рабочий
да-да да-да, я буду посмотреть как в момент всеобщего шухера ВСЕ это смогут сделать. Помнится, в день национализации привата, сервисы тупо не раьотали, а тут шкаф(пирамида) побольше и падать ей громче.
Согласен, главное не проспать момент, хотя я не уверен, шо будет шухер, но если он будет - главное встать в очередь первым )
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:18
rjkz написав:
Помнится, в день национализации привата, сервисы тупо не раьотали, а тут шкаф(пирамида) побольше и падать ей громче.
это если шухер явный, все таки тогда был банкопад и боевые действия. Есть 50 оттенков неявных шухеров, когда кажется что актив даражает а если ковырнуть (попытаться продать) то вуаля - спроса нет.
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