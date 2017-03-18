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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:49
Sidus написав: Прохожий написав:
добавить нечего)
увы, ветка умирает....
Ветка превратилась в реалити шоу: как Доллярчик добивается успеха, шаг за шагом.
Я сюда исключательно захожу ради того, шоб узнать новсти как там строится смарт Доллярчика и как он с помощью него станет миллионером )
Наоборот. Как Успех добивает Долярчика.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 20:49
Как пр мне, Долярчик был успешнее Успеха.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:06
rjkz написав: Sidus написав: Vlad442 написав:
У людей короткая память. Еще 5-6 лет назад на человека, который положил деньги на гривнедепо, смотрели как на идиота. С гривной можно играться сразу после существенной девальвации (через год-два), когда ставки высокие, а шансы второй волны падения уже низкие. После 6,5 лет стабильности, когда есть вероятность мирового кризиса, который как всегда ударит в первую очередь по неокрепшим экономикам, сидеть сейчас в гривне ради 12% рисковано. Никто не знает как долго будет продолжаться этот праздник. Когда ситуацию с ковидом возьмут под контроль (во многих развитых странах уже взяли), могут начать наводить порядок с финансами, пузырями, инфляцией.
То были другие времена, кратного девала больше не будет - никто курс уже не держит и он рыночный. Девал может быть, если ломануться нерезы, но их кот наплакал и они погоды не сделают, так что в гривне я уверен пока что, а там поглядим. Тем более, как было замечено, выйти из ОВГЗ и купить бакс займет 1 день рабочий
да-да да-да, я буду посмотреть как в момент всеобщего шухера ВСЕ это смогут сделать. Помнится, в день национализации привата, сервисы тупо не раьотали, а тут шкаф(пирамида) побольше и падать ей громче.
Согласен, главное не проспать момент, хотя я не уверен, шо будет шухер, но если он будет - главное встать в очередь первым )
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:18
rjkz написав:
Помнится, в день национализации привата, сервисы тупо не раьотали, а тут шкаф(пирамида) побольше и падать ей громче.
это если шухер явный, все таки тогда был банкопад и боевые действия. Ещё есть 50 оттенков неявных шухеров, когда кажется что актив даражает, а если ковырнуть (попытаться продать) то спроса раз два и нет. Смотрю себе коммерческий транспорт, цены в долларах +30% к 2018, и висят те объявления месяцами. Дорожай он такой.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 15 лис, 2021 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:44
Ух как евро валится. Виталиан, 1.4 больше не ждете?
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Додано: Пон 15 лис, 2021 21:48
airmax78 Жду но без евро (слил по 1,18 в сентябре на важную покупку)
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Додано: Пон 15 лис, 2021 22:27
airmax78 написав:
Ух как евро валится. Виталиан, 1.4 больше не ждете?
"Америка печатает доллар" (с) а валится ЕВРО?
Это вообще как?
Срочно нужны свежие графики ЗРадио.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 22:39
UA написав: airmax78 написав:
Ух как евро валится. Виталиан, 1.4 больше не ждете?
"Америка печатает доллар" (с) а валится ЕВРО?
Это вообще как?
Срочно нужны свежие графики ЗРадио.
Для того, что бы прыгнуть подальше-необходимо сделать несколько шагов назад.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 22:47
UA написав: airmax78 написав:
Ух как евро валится. Виталиан, 1.4 больше не ждете?
"Америка печатает доллар" (с) а валится ЕВРО?
Это вообще как?
Срочно нужны свежие графики ЗРадио.
Давайте лучше еще один свой "несбывшийся прогноз" процитирую.
А по факту происходящего - мне не очень интересно обсуждать сегодня то, о чем я предупреждал больше года назад. Пусть это делают заядлые хейтеры с надутыми щеками
В 1-м кв. 2022-го я дам прогноз на 2023-2024 ггДодано: Вів 01 гру, 2020 19:33
Валютный рынок в контексте ДС
zРадио написав: Амвросий написав:
Ходят слухи что EUR/USD может дойти до 1.9. Как думаете, реально?
Нереально, ИМХО. Сейчас еще можем даже выше 1,2 не закрепиться, как в прошлый раз. ЕЦБ печатает не менее активно, чем ФРС, а структурных проблем у Еврозоны гораздо больше, чем у США. Сильный евро добьет последний столп экономики ЕС - немецкий экспорт. Не станут они с этим мириться
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 15 лис, 2021 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 лис, 2021 22:49
zРадио написав:
В 1-м кв. 2022-го я дам прогноз на 2024-2025 гг
Ми з стільців - не впадемо????
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