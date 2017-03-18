|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 лис, 2021 22:50
Frant написав: zРадио написав:
В 1-м кв. 2022-го я дам прогноз на 2024-2025 гг
Ми з стільців - не впадемо????
* на 2023-2024 гг. опечатался
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11648
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2742 раз.
- Подякували: 6012 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Пон 15 лис, 2021 23:23
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11648
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2742 раз.
- Подякували: 6012 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Вів 16 лис, 2021 04:51
Прохожий написав: Vlad442 написав:
Я могу заказать суши, могу сварить себе яичницу
и сэкономить
лучше закажите суши)
Яичница пашот варится.
И это не каждому повару под силу.
Впрочем, о чем это мы?
На кидстафф оба!
Адназначна!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12374
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6338 раз.
- Подякували: 3359 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|713
|374758
|
|
|21638
|4009697
|
Суб 13 лис, 2021 10:07
UA
|
|20
|50978
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|