Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 04:51
Прохожий написав: Vlad442 написав:
Я могу заказать суши,
могу сварить себе яичницу
и сэкономить
лучше закажите суши)
Яичница пашот варится.
И это не каждому повару под силу.
Впрочем, о чем это мы?
На кидстафф оба!
Адназначна!
rjkz
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:45
zРадио написав:
Это хоть где, а то не рассмотреть. Ну, то что дизайнер или в отпуске, или уволился, а теперь ещё и совершит суицид, видно сразу
Faceless
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:51
Faceless написав: zРадио написав:
Это хоть где, а то не рассмотреть. Ну, то что дизайнер или в отпуске, или уволился, а теперь ещё и совершит суицид, видно сразу
Это в пригороде Одессы. Там и архитектор уволился.
airmax78
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:39
airmax78 написав: Faceless написав: zРадио написав:
Это хоть где, а то не рассмотреть. Ну, то что дизайнер или в отпуске, или уволился, а теперь ещё и совершит суицид, видно сразу
Это в пригороде Одессы. Там и архитектор уволился.
И пчелы улетели.Мёда не будет)
7937070 звоните
Мизантрóп
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44
Мизантрóп дай угодаю, жк медовый?
vitaliian
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Додано: Вів 16 лис, 2021 10:59
vitaliian написав: Мизантрóп
дай угодаю, жк медовый?
Там все улики у оранжа
Мизантрóп
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