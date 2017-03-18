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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8880888188828883>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 04:51

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Я могу заказать суши, могу сварить себе яичницу и сэкономить

лучше закажите суши)


Яичница пашот варится.
И это не каждому повару под силу.
Впрочем, о чем это мы?
На кидстафф оба!
Адназначна!
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Зображення
Это хоть где, а то не рассмотреть. Ну, то что дизайнер или в отпуске, или уволился, а теперь ещё и совершит суицид, видно сразу
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:46

Faceless Одесса где ещё, точнее её пригород фонтанка, рядом с ашаном
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:51

  Faceless написав:
zРадио написав:Зображення
Это хоть где, а то не рассмотреть. Ну, то что дизайнер или в отпуске, или уволился, а теперь ещё и совершит суицид, видно сразу

Это в пригороде Одессы. Там и архитектор уволился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:39

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
zРадио написав:Зображення
Это хоть где, а то не рассмотреть. Ну, то что дизайнер или в отпуске, или уволился, а теперь ещё и совершит суицид, видно сразу

Это в пригороде Одессы. Там и архитектор уволился.

И пчелы улетели.Мёда не будет)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:44

Мизантрóп дай угодаю, жк медовый?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 10:59

  vitaliian написав:Мизантрóп дай угодаю, жк медовый?

Там все Улики у оранжа
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:19

На третий день Зоркий Глаз... :)

zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:23

  zРадио написав:На третий день Зоркий Глаз... :)


Этот прорицатель прогнозирует мимо денег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:29

  airmax78 написав:Этот прорицатель прогнозирует мимо денег.


Так и есть, прогнозируют в деньги только бетонорастишки :mrgreen: Правда, при детальном рассмотрении окажется, что рост они прогнозируют всегда, поэтому местами оказываются правы - прям как сломанные часы.

PS: ты лонг на всю котлету, я надеюсь?
zРадио
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