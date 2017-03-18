|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:41
Каждую неделю появляется новое "агентство недвижимости ". Я уже со счёта сбился. Названия будоражат воображение. Существующие делают ремонт в офисах. Кэпитал уже как галя балувана, в каждом дворе: купи хату коло дому блдь.
С какого такого huya скажите пожалуйста, милостивый государь, (шановне панство) недвиге дешеветь?
Вы на моей памяти пятый год колдуете, сколько я эту ветку читаю и всё наоборот.
Вам позориться не надоело?
А давайте на бабки спорить, а то языком трепать, как флагом на парараде, несерьёзно.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 352
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:41
zРадио написав:
На третий день Зоркий Глаз...
Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22434
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1407 раз.
- Подякували: 2340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:46
Frant написав: zРадио написав:
На третий день Зоркий Глаз...
Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?
Романенко сильно поправился на удаленке.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39931
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:48
zРадио написав: airmax78 написав:
Этот прорицатель прогнозирует мимо денег.
Так и есть, прогнозируют в деньги только бетонорастишки
Правда, при детальном рассмотрении окажется, что рост они прогнозируют всегда, поэтому местами оказываются правы - прям как сломанные часы.
PS: ты лонг на всю котлету, я надеюсь?
по доляру тепер тейпер тантрум, а писали що гомеопатичні дози
хіхі,
я ж казав, що як аірмакс закінчить ремонт, то прокатаємся на параплані (народна прикмета) і відкриється сезон охоти на лося-полтося
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26668
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1303 раз.
- Подякували: 2164 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:48
zРадио написав: airmax78 написав:
Этот прорицатель прогнозирует мимо денег.
Так и есть, прогнозируют в деньги только бетонорастишки
Правда, при детальном рассмотрении окажется, что рост они прогнозируют всегда, поэтому местами оказываются правы - прям как сломанные часы.
PS: ты лонг на всю котлету, я надеюсь?
У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39931
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:49
Frant написав:
Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?
Я - наоборот. Звук без изображения. Верю, что мой подход более правильный
beee написав:
Каждую неделю появляется новое "агентство недвижимости ". Я уже со счёта сбился. Названия будоражат воображение. Существующие делают ремонт в офисах. Кэпитал уже как галя балувана, в каждом дворе: купи хату коло дому блдь.
С какого такого huya скажите пожалуйста, милостивый государь, (шановне панство) недвиге дешеветь?
Вы на моей памяти пятый год колдуете, сколько я эту ветку читаю и всё наоборот.
Вам позориться не надоело?
А давайте на бабки спорить, а то языком трепать, как флагом на парараде, несерьёзно.
А вы с кем конкретно разговариваете, милостивый государь?
PS: самое большое количество банков было в преддверии кризиса 2008-го. Думаю, АН тоже, но не следил, поэтому утверждать не могу
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11652
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2746 раз.
- Подякували: 6017 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Вів 16 лис, 2021 13:57
airmax78 написав:
..
У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.
паркинги реализовали?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 5967
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1601 раз.
- Подякували: 1539 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:01
sequence написав: airmax78 написав:
..
У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.
паркинги реализовали?
Они тоже для собственных нужд - сдаю их, пока не переехал.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39931
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4870 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, flyman
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|713
|374885
|
|
|21638
|4009907
|
Суб 13 лис, 2021 10:07
UA
|
|20
|50984
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|