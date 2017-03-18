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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8881888288838884>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Каждую неделю появляется новое "агентство недвижимости ". Я уже со счёта сбился. Названия будоражат воображение. Существующие делают ремонт в офисах. Кэпитал уже как галя балувана, в каждом дворе: купи хату коло дому блдь.
С какого такого huya скажите пожалуйста, милостивый государь, (шановне панство) недвиге дешеветь?
Вы на моей памяти пятый год колдуете, сколько я эту ветку читаю и всё наоборот.
Вам позориться не надоело?
А давайте на бабки спорить, а то языком трепать, как флагом на парараде, несерьёзно.
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:41

  zРадио написав:На третий день Зоркий Глаз... :)


Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:46

  Frant написав:
  zРадио написав:На третий день Зоркий Глаз... :)


Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?

Романенко сильно поправился на удаленке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:48

тейпер тантрум,

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Этот прорицатель прогнозирует мимо денег.


Так и есть, прогнозируют в деньги только бетонорастишки :mrgreen: Правда, при детальном рассмотрении окажется, что рост они прогнозируют всегда, поэтому местами оказываются правы - прям как сломанные часы.

PS: ты лонг на всю котлету, я надеюсь?

по доляру тепер тейпер тантрум, а писали що гомеопатичні дози
хіхі,
я ж казав, що як аірмакс закінчить ремонт, то прокатаємся на параплані (народна прикмета) і відкриється сезон охоти на лося-полтося
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:48

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Этот прорицатель прогнозирует мимо денег.


Так и есть, прогнозируют в деньги только бетонорастишки :mrgreen: Правда, при детальном рассмотрении окажется, что рост они прогнозируют всегда, поэтому местами оказываются правы - прям как сломанные часы.

PS: ты лонг на всю котлету, я надеюсь?

У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:49

  Frant написав:Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?


Я - наоборот. Звук без изображения. Верю, что мой подход более правильный :mrgreen:

  beee написав:Каждую неделю появляется новое "агентство недвижимости ". Я уже со счёта сбился. Названия будоражат воображение. Существующие делают ремонт в офисах. Кэпитал уже как галя балувана, в каждом дворе: купи хату коло дому блдь.
С какого такого huya скажите пожалуйста, милостивый государь, (шановне панство) недвиге дешеветь?
Вы на моей памяти пятый год колдуете, сколько я эту ветку читаю и всё наоборот.
Вам позориться не надоело?
А давайте на бабки спорить, а то языком трепать, как флагом на парараде, несерьёзно.


А вы с кем конкретно разговариваете, милостивый государь?

PS: самое большое количество банков было в преддверии кризиса 2008-го. Думаю, АН тоже, но не следил, поэтому утверждать не могу
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:57

  airmax78 написав:..
У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.

паркинги реализовали?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:01

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.

паркинги реализовали?

Они тоже для собственных нужд - сдаю их, пока не переехал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:11

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..
У меня вообще сейчас инвестиций в бетон нет. Квартира для собственного проживания - не в счет.

паркинги реализовали?

Они тоже для собственных нужд - сдаю их, пока не переехал.

так в Одессе были вроде?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:29

  zРадио написав:
  Frant написав:Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?


Я - наоборот. Звук без изображения. Верю, что мой подход более правильный :mrgreen:

  beee написав:Каждую неделю появляется новое "агентство недвижимости ". Я уже со счёта сбился. Названия будоражат воображение. Существующие делают ремонт в офисах. Кэпитал уже как галя балувана, в каждом дворе: купи хату коло дому блдь.
С какого такого huya скажите пожалуйста, милостивый государь, (шановне панство) недвиге дешеветь?
Вы на моей памяти пятый год колдуете, сколько я эту ветку читаю и всё наоборот.
Вам позориться не надоело?
А давайте на бабки спорить, а то языком трепать, как флагом на парараде, несерьёзно.


А вы с кем конкретно разговариваете, милостивый государь?


Ещё не решил

Зарубимся? 😅

beee
 
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