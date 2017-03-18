В Одессе - один и стоит 3 копейки. Сдаю его последние 11 лет.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:41
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:45
Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™
Отут☝️ у виділеному - якраз суть!
Мені подобається робити майже всі ремонтні роботи(а от, наприклад, шліфувати стіни, а особливо стелю - НЕ люблю) - але справді, ці всі ремонтні роботи цікаві, якщо їх робити вміру!
Наприклад - 2-3дні/тиждень!
Тому, на постійній основі - вони стають нудними і організм перевтомлюється. І, вже, через 1-2-3міс, якщо працювати 6днів/тиждень і з 8-ї до 20-ї(так, як я працював в Польщі) - то це стає марудною/нудною працею, а з-часом і НЕ любимою справою!
Ну, мільйонером - я вже став - правда тільки гривневим
Але і це ШАЛЕНИЙ УСПІХ, якщо вірити легенді про хлопця з передмістя з 9-ма класами освіти загально-середньої сільської школи!
Досягти ДВІ квартири з нуля при таких "вхідних" - майже НЕ реально!!!
(і то ціль про першу квартиру була поставлена всього лиш за 7 років до її реалізації!)
Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😀
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 16 лис, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:46
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:52
Додано: Вів 16 лис, 2021 15:25
Знову "шаленоуспішний" приймакуватий долярек бахвалиться своїми псевдо-досягненнями.
Чи не можна його забанити? на пару днів?
Селянин заколупав своєю простотою.
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