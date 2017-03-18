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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8881888288838884

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:41

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: паркинги реализовали?

Они тоже для собственных нужд - сдаю их, пока не переехал.

так в Одессе были вроде?

В Одессе - один и стоит 3 копейки. Сдаю его последние 11 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:45

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Vlad442 написав:Доллярчик работал строителем в Польше, сам сделал себе ремонт в однушке. Мог бы пойти зарабатывать этим деньги, но ему проще стоять на базаре. Почему? Потому что не все любят тупой физический труд на постоянной основе. Даже если он неплохо оплачивается.

Отут☝️ у виділеному - якраз суть!
Мені подобається робити майже всі ремонтні роботи(а от, наприклад, шліфувати стіни, а особливо стелю - НЕ люблю) - але справді, ці всі ремонтні роботи цікаві, якщо їх робити вміру!
Наприклад - 2-3дні/тиждень!
Тому, на постійній основі - вони стають нудними і організм перевтомлюється. І, вже, через 1-2-3міс, якщо працювати 6днів/тиждень і з 8-ї до 20-ї(так, як я працював в Польщі) - то це стає марудною/нудною працею, а з-часом і НЕ любимою справою!
  Sidus написав:Ветка превратилась в реалити шоу: как Доллярчик добивается успеха, шаг за шагом.
Я сюда исключательно захожу ради того, шоб узнать новсти как там строится смарт Доллярчика и как он с помощью него станет миллионером )

Ну, мільйонером - я вже став :D - правда тільки гривневим :D
Але і це ШАЛЕНИЙ УСПІХ, якщо вірити легенді про хлопця з передмістя з 9-ма класами освіти загально-середньої сільської школи! :lol:
Досягти ДВІ квартири з нуля при таких "вхідних" - майже НЕ реально!!! :mrgreen:
(і то ціль про першу квартиру була поставлена всього лиш за 7 років до її реалізації!)
Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍😀
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Востаннє редагувалось Успіх в Вів 16 лис, 2021 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:46

  Frant написав:
  zРадио написав:На третий день Зоркий Глаз... :)


Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?

“Український інститут майбутнього”. Бовдуре, живеш в Україні і такого не знаєш?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:52

  BIGor написав:
  Frant написав:
  zРадио написав:На третий день Зоркий Глаз... :)


Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?

“Український інститут майбутнього”. Бовдуре, живеш в Україні і такого не знаєш?

схожий на Винника, я думав там про вовчиць
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 15:25

  Успіх написав:Ну, мільйонером - я вже став - правда тільки гривневим
Але і це ШАЛЕНИЙ УСПІХ, якщо вірити легенді про хлопця з передмістя з 9-ма класами освіти загально-середньої сільської школи!
Досягти ДВІ квартири з нуля при таких "вхідних

Знову "шаленоуспішний" приймакуватий долярек бахвалиться своїми псевдо-досягненнями.
Чи не можна його забанити? на пару днів?
Селянин заколупав своєю простотою.
Frant
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