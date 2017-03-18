В Одессе - один и стоит 3 копейки. Сдаю его последние 11 лет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:41
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
[HIGH VOLTAGE SIGN]️Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.
Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.
[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення.
Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами.
[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.
Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:02
Вполне ожидаемо. Еще долго держались.
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:10
Ви ж у нас даєте прогнози.
Вам і карти в руки, тобто звук у вуші)))
А ми вже почитаємо Ваші прогнози, почешемо шилом потилицю, неначе кум Гарбуз, і зробимо висновки - купляти, чи продавати.
Поки що - з початку 2021 - ціни "вторинки" зросли на 15-20%.
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