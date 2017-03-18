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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:41

  sequence написав:
  airmax78 написав:
  sequence написав: паркинги реализовали?

Они тоже для собственных нужд - сдаю их, пока не переехал.

так в Одессе были вроде?

В Одессе - один и стоит 3 копейки. Сдаю его последние 11 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[HIGH VOLTAGE SIGN]️Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення.

Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами.

[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.

Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року

https://www.facebook.com/71242969554713 ... 82192/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:02

  kingkongovets написав:[HIGH VOLTAGE SIGN]️Для власників картки киянина після підвищення тарифів на проїзд вартість поїздки становитиме 12 гривень.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів.

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення.

Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами.

[HEAVY EXCLAMATION MARK SYMBOL]️За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.

Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року

https://www.facebook.com/71242969554713 ... 82192/?d=n

Вполне ожидаемо. Еще долго держались.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:10

  zРадио написав:
  Frant написав:Я подивився без звука.
Це якісь бомжі?

Я - наоборот. Звук без изображения. Верю, что мой подход более правильный :mrgreen:

Ви ж у нас даєте прогнози.
Вам і карти в руки, тобто звук у вуші)))
А ми вже почитаємо Ваші прогнози, почешемо шилом потилицю, неначе кум Гарбуз, і зробимо висновки - купляти, чи продавати.

Поки що - з початку 2021 - ціни "вторинки" зросли на 15-20%. :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:45

В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:48

Frant что франт метро па 20 тянешь?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 17:51, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро
какое дело счастливому жителю ипеней до киевских пробок и тарифов?)
не в ирпене ж проезд подорожает, бгг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:53

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро
какое дело счастливому жителю ипеней до киевских тарифов?)
не в ирпене ж проезд подорожает, бгг

Какое тебе дело до чего мне есть дело? Мне чем дороже метро тем лучше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:54

  vitaliian написав:В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро

Не соглашусь,
У меня все объекты у метро,сига курева(до 7минутхода).Когда от снега сужены дороги метро "швидко й зручно" :D
Всё таки время деньги,а в зажопья ехать нам не нужно.Ну и берега Днепра тоже чаще быстрее рельсом
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:56

  vitaliian написав:В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро

жителям Ирпеня сотоварищи приказано страдать.
А для усиления страданий бензин от 30 грн на говнозаправках. Ну и маршрутки подтянутся, не сомневаюсь.
Вы же сами говорили - все у нас есть, нечего там делать в этом Киеве, "мы не создаем вам пробки"?
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