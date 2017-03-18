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Додано: Вів 16 лис, 2021 17:58
sequence я про себя говорил. В свое время ездил в Киев 6 лет на работу, потом понял что могу зарабатывать столько же не вставая с дивана, а если вставать всего на пару часов то в 5 раз больше. Супермаркеты уже приехали ко мне в Ирпень, в радиусе 500 м от моего дома их семь (!!!) Шт. Очередь за всем остальным. Чем дороже проезд в Киев тем быстрее Ирпень заживет своей жизнью. Было время когда еду возили с Киева. Я это время помню.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 18:41, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:59
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну ты ж первый зарефлексировал на подорожание проезда и пробки, хоть и постоянно подчеркиваешь, шо это исключительно киевские проблемы - ржачно просто)
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:03
В данном контексте я не утверждал что пробки чисто киевская проблема (уже обсуждали 300 раз, хватит?)
смотри многие ехали на машинах на Академ кидали там тачку и дальше на метро. На сегодня такая "схема проезда" невыгодна, особенно если едет 2-3 члена семьи и ехать не дальше центра
А будут пробки или нет посмотрим. Для меня ответ очевиден. Ждём повышения маршрутки Буча Ирпень Киев до 40 грн или хотя бы до 30.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:17
А прикинь, якщо хто їде з двома пересадками (іноді і з трьома тільки в один бік).
То вийде за день 80 (120) грн.
З пригорода буде майже та сама ціна, якщо ГТ.
А власним транспортом, +- на те саме, що по часі, що по ціні, але комфорт інший таки.
Вєталя лутшє всєх!
Бензин подорожчав на скільки? 20% чи більше, хай навіть 50%.
А проїзд ГТ в 2,5 рази.
Це перемога!
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:23
Я про те, що по Києву поїздка на ГТ в 2-3 пересадки буде по ціні приблизно як із передмістя з пересадкою на метро.
Як це в плине на міграцію?
Якби я орендував та працював в офісі, то або перебрався ближче до роботи, або щоб без пересадок, або в передмістя.
Крім того, люди кучкуються, і якщо хто їде своїм авто, то у вайбері набирає безлошадних попутчиків, переважно це вже сталий набір пасажирів.
Тому маршрутчикам із передмістя прийдеться конкурувати із такими "приватниками".
Для життя для себе, я давно вибрав передмістя.
А для оренди - кавалірки в пішій доступності ШРТ.
Оранжам і Варшавським та Медовим і іншим ЖК в іпенях Києва пламенний салют.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 лис, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если проезд в бучу поднимут до 40 или на пути к работе 2 пересадки, то за 12к нормальный чел с такими затратами на проезд работать не согласится.
А нищеброд переедет из Бучи в Киевский хостел возле работы. Кому то поднимут зарплаты другим откроют новые хостелы, как то так.
Возможно появятся телеграмм группы попутного транспорта и пассажиров по типу бла бла кар по городу. Странно почему их до сих пор нет.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
эта ситуация была предсказуема с самого начала, но продумани та хитрозроблэни вильнолюди предпочитают набивать свои шишки сами
я ж об этом говорю уже 6й год - ситуация, когда в центре неубитые еще дома стоят дешевле свежего говностроя в ипенях обусловлена исключительно дешевизной и беспределом с парковками
прижмут с парковками - а тут и транспорт подорожал, опапа
и уже пофиг на сосны и фонтаны, когда поймешь сколько тебе будет обходиться постоянная логистика дом/работа/дом и прочие поездки тебя и членов семьи
и могут произойти определенные переоценки ценностей и они произойдут
и все ж было видно еще хз когда
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
то что ты предлагаешь это утопия, нельзя заселить Ирпень Бучу сб в центр Киева. Кличко говорит 1 Мио жителей пригородов приезжают ежедневно на работу в Киев, не лопнет твой центр от такого наплыва понаеха?
Скорее всего на сумму затрат вырастут зарплаты, лучше поднять на 1-2к зарплату чем остаться без сотрудников. Так что всё будет +/- как и было только метро па 20.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 18:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:36
а куяни замість понаїхав із дальнього і ближнього передмістя підуть на низькоплачувані роботи, там в АТБ охоронцями/касирами, санітарками в лікарні, прибиральниками.
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