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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8883888488858886>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:58

sequence я про себя говорил. В свое время ездил в Киев 6 лет на работу, потом понял что могу зарабатывать столько же не вставая с дивана, а если вставать всего на пару часов то в 5 раз больше. Супермаркеты уже приехали ко мне в Ирпень, в радиусе 500 м от моего дома их семь (!!!) Шт. Очередь за всем остальным. Чем дороже проезд в Киев тем быстрее Ирпень заживет своей жизнью. Было время когда еду возили с Киева. Я это время помню.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 18:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 17:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:Какое тебе дело до чего мне есть дело? Мне чем дороже метро тем лучше.

ну ты ж первый зарефлексировал на подорожание проезда и пробки, хоть и постоянно подчеркиваешь, шо это исключительно киевские проблемы - ржачно просто)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:03

  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Какое тебе дело до чего мне есть дело? Мне чем дороже метро тем лучше.

ну ты ж первый зарефлексировал на подорожание проезда м пробки, хоть и постоянно подчеркиваешь, шо это исключительно киевские проблемы - ржачно просто)

В данном контексте я не утверждал что пробки чисто киевская проблема (уже обсуждали 300 раз, хватит?)

смотри многие ехали на машинах на Академ кидали там тачку и дальше на метро. На сегодня такая "схема проезда" невыгодна, особенно если едет 2-3 члена семьи и ехать не дальше центра

А будут пробки или нет посмотрим. Для меня ответ очевиден. Ждём повышения маршрутки Буча Ирпень Киев до 40 грн :) или хотя бы до 30.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:17

  vitaliian написав:В кмда башню сорвало, пробок станет ещё в 3 раза больше, дешевле машиной отвезти жену и детёнышей чем каждому дать по 20 грн на метро

А прикинь, якщо хто їде з двома пересадками (іноді і з трьома тільки в один бік).
То вийде за день 80 (120) грн.
З пригорода буде майже та сама ціна, якщо ГТ.
А власним транспортом, +- на те саме, що по часі, що по ціні, але комфорт інший таки.
Вєталя лутшє всєх!

Бензин подорожчав на скільки? 20% чи більше, хай навіть 50%.
А проїзд ГТ в 2,5 рази.
Це перемога!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:з пригорода буде майже та сама ціна,
уверен на 100% что поднимут, обоснование солярка па 30 и убытки от сидячих перевозок. Кроме того маршрутки днём воздух возят с интервалом 7 минут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:23

  vitaliian написав:
  flyman написав:пригорода буде майже та сама ціна,
уверен на 100% что поднимут, обоснование солярка па 30 и убытки от сидячих перевозок.

Я про те, що по Києву поїздка на ГТ в 2-3 пересадки буде по ціні приблизно як із передмістя з пересадкою на метро.

Як це в плине на міграцію?
Якби я орендував та працював в офісі, то або перебрався ближче до роботи, або щоб без пересадок, або в передмістя.

Крім того, люди кучкуються, і якщо хто їде своїм авто, то у вайбері набирає безлошадних попутчиків, переважно це вже сталий набір пасажирів.
Тому маршрутчикам із передмістя прийдеться конкурувати із такими "приватниками".

Для життя для себе, я давно вибрав передмістя.

А для оренди - кавалірки в пішій доступності ШРТ.
Оранжам і Варшавським та Медовим і іншим ЖК в іпенях Києва пламенний салют.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 лис, 2021 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Як це в плине на міграцію?
если проезд в бучу поднимут до 40 или на пути к работе 2 пересадки, то за 12к нормальный чел с такими затратами на проезд работать не согласится.

А нищеброд переедет из Бучи в Киевский хостел возле работы. Кому то поднимут зарплаты другим откроют новые хостелы, как то так.

Возможно появятся телеграмм группы попутного транспорта и пассажиров по типу бла бла кар по городу. Странно почему их до сих пор нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  kingkongovets написав:
vitaliian написав:Какое тебе дело до чего мне есть дело? Мне чем дороже метро тем лучше.

ну ты ж первый зарефлексировал на подорожание проезда м пробки, хоть и постоянно подчеркиваешь, шо это исключительно киевские проблемы - ржачно просто)

В данном контексте я не утверждал что пробки чисто киевская проблема (уже обсуждали 300 раз, хватит?)

смотри многие ехали на машинах на Академ кидали там тачку и дальше на метро. На сегодня такая "схема проезда" невыгодна, особенно если едет 2-3 члена семьи и ехать не дальше центра

А будут пробки или нет посмотрим. Для меня ответ очевиден. Ждём повышения маршрутки Буча Ирпень Киев до 40 грн :) или хотя бы до 30.
эта ситуация была предсказуема с самого начала, но продумани та хитрозроблэни вильнолюди предпочитают набивать свои шишки сами
я ж об этом говорю уже 6й год - ситуация, когда в центре неубитые еще дома стоят дешевле свежего говностроя в ипенях обусловлена исключительно дешевизной и беспределом с парковками
прижмут с парковками - а тут и транспорт подорожал, опапа
и уже пофиг на сосны и фонтаны, когда поймешь сколько тебе будет обходиться постоянная логистика дом/работа/дом и прочие поездки тебя и членов семьи
и могут произойти определенные переоценки ценностей и они произойдут
и все ж было видно еще хз когда
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:уже пофиг на сосны и фонтаны, когда поймешь сколько тебе будет обходиться постоянная логистика дом/работа/дом и прочие поездки тебя и членов семьи
то что ты предлагаешь это утопия, нельзя заселить Ирпень Бучу сб в центр Киева. Кличко говорит 1 Мио жителей пригородов приезжают ежедневно на работу в Киев, не лопнет твой центр от такого наплыва понаеха?

Скорее всего на сумму затрат вырастут зарплаты, лучше поднять на 1-2к зарплату чем остаться без сотрудников. Так что всё будет +/- как и было только метро па 20.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 18:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 18:36

  kingkongovets написав:эта ситуация была предсказуема с самого начала, но продумани та хитрозроблэни вильнолюди предпочитают набивать свои шишки сами
я ж об этом говорю уже 6й год - ситуация, когда в центре неубитые еще дома стоят дешевле свежего говностроя в ипенях обусловлена исключительно дешевизной и беспределом с парковками
прижмут с парковками - а тут и транспорт подорожал, опапа
и уже пофиг на сосны и фонтаны, когда поймешь сколько тебе будет обходиться постоянная логистика дом/работа/дом и прочие поездки тебя и членов семьи
и могут произойти определенные переоценки ценностей и они произойдут
и все ж было видно еще хз когда

а куяни замість понаїхав із дальнього і ближнього передмістя підуть на низькоплачувані роботи, там в АТБ охоронцями/касирами, санітарками в лікарні, прибиральниками.
flyman
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