Додано: Вів 16 лис, 2021 17:58

sequence я про себя говорил. В свое время ездил в Киев 6 лет на работу, потом понял что могу зарабатывать столько же не вставая с дивана, а если вставать всего на пару часов то в 5 раз больше. Супермаркеты уже приехали ко мне в Ирпень, в радиусе 500 м от моего дома их семь (!!!) Шт. Очередь за всем остальным. Чем дороже проезд в Киев тем быстрее Ирпень заживет своей жизнью. Было время когда еду возили с Киева. Я это время помню.