Мешканцям Прикиївських Єпенів - напружитись!
Я багато разів попереджав - фонтани і МОПи - це ще не все)))
Якщо парковка буде платною - ірпіньські бухгалтерші на самокатах - покотяться назад на окраїни Києва, Борщагівка, ДврЗ, Троєщини і т.п.
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Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
В 2022 - проїзд в громадському транспорті в Києві - 20 грн.
Мешканцям Прикиївських Єпенів - напружитись!
Я багато разів попереджав - фонтани і МОПи - це ще не все)))
Якщо парковка буде платною - ірпіньські бухгалтерші на самокатах - покотяться назад на окраїни Києва, Борщагівка, ДврЗ, Троєщини і т.п.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 16 лис, 2021 18:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ты вообще о чем?
где я предлагаю кого то куда то переселять?
шо за бред?
я говорю, что подорожание транспорта и логистики пригород-центр-пригород за счет платной парковки резко снизит экономическую привлекатальность ипеней и окраин
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:42
Как раз это удар по яйцам киевлян (помните партию удар Кличко? ) они пользуются метро в большей степени чем понаехи с пригородов.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От увеличения стоимости проезда станет больше дымящих корчей и толще ряхи у чиновников КМДА. Вот тут друг Кинга и будущий мэр раскладывает про парковки, "увольнение" зама самого лучшего мэра и таке инше:
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:45
kingkongovets хорошо экономическая привлекательность окраин снизилась, что дальше, Все едут жить в центр или возвращаются на малую родину? Ни один ни второй вариант невозможны. Так что снизится/не снизится все останется как есть потому что больше некуда деть миллион понаехов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да ну?)
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:50
kingkongovets
Згідно з рішенням Київської міської ради від 20 грудня 2018 року №549/6600 «Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина», картка киянина видається громадянам які:
(В ТЧ)
здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України;
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Открою вам секрет, люди хотят много комфорта за мало денег а не обосцанных подъездов забесплатно. Поэтому покупают по 10куе битки из США а не Жигули и Волги по 1куе.
Новострой на окраинах возможно вырастут в цене из за желающих переехать из пригорода. Что тут же съест экономию на транспорте.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 19:07, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 16 лис, 2021 18:59
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, ездил вчера в ознакомительных целях в трц республика на метре
метро, кстати, пустое - и туда и обратно сидел без контактов с соседями
трц республика - смешной отстой, сад под куполом и колесо умилили, работает от силы треть магазинов
от метро ипподром пешком идти по ощущениям ближе, чем с теремков, но после первого раза повторять не хочется, идти далеко
прошлый век
зы: окружную сделали, светофоры, переходы - был приятно удивлен, правда там походу будет вечная пробка на разворот напротив эпика
Додано: Вів 16 лис, 2021 19:06
Будут на авто ехать, да и делов.
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